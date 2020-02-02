Süper Lig: Gaziantep FK: 5 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

02.02.2020 18:15 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:15

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği lider DG Sivasspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK puanını 27'ye çıkarırken, Sivasspor ise 44 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Maxim düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

31. dakikada sağ kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında kale önünde Hakan topu filelere yolladı. 1-1

39. dakikada Maxim'in ara pasında Sivasspor savunmasından seken topu önünde bulan Muhammet Demir takımını bir kez daha öne geçirdi. 2-1

44. dakikada Kayode'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 3-1

58. dakikada ceza sahası dışından Mert Hakan Yandaş'ın şutunda top kaleci Günay'da kaldı.

62. dakikada kaleci Günay, Sivasspor'un ceza sahası içindeki 3 şutunu da üst üste kurtararak kalesini gole kapattı.

68. dakikada Sousa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Djilobodji'nin kafa vuruşu kaleci Samassa'da kaldı.

78. dakikada ani gelişen Gaziantep atağında topla buluşan Diarra, topu ağlara yolladı. 4-1

86. dakikada ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Kenan Özer'in sert şutunda top filelerle buluştu. 5-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler x, Aleks Taşçıoğlu x, Mehmet Metin x

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Oğuz Ceylan xxx, Kana Bıyık xxx, Alin Tosca xxx, Papy Diyabodji xxx, Morais xxx, Maxim xxx (Kenan dk. 79 xx), Sousa xx, Güray Vural xx (Diarra dk. 66 xx), Muhammet Demir xx, Kayode xx (Chibsah dk. 69 x)

Yedekler: Haydar, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay, Furkan, Powlowski, Twumasi

Teknik Direktör: Marius Sumudica

DG Sivasspor: Samassa x, Goiano x (Yasin Öztekin dk. 63 x), Caner x, Appindangoye x, Uğur x, Fatih Aksoy x (Skuletic dk. 63 x), Mert Hakan x (Claudemir dk. 81 ?), Hakan Arslan xx, Emre Kılınç x, Erdoğan Yeşilyurt x, Yatabare x

Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Barış, Ziya, Camara

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Maxim (dk. 4 ve 44), Muhammed Demir (dk. 39), Diarra (dk. 78), Kenan Özer (dk. 86) (Gaziantep), Hakan Arslan (dk. 31) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Papy, Kayode, Güray (Gaziantep FK), Erdoğan, Mert Hakan, Yatabare (Sivasspor)

(İHA)

Kaynak: İHA