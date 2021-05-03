Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 39. hafta karşılaşmasında Sivasspor'u ağırlıyor.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 39. hafta karşılaşmasında Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada savunması arkasına sızan Kayode'nin ceza alanındaki Gradel'e gönderdiği tehlikeli topu savunma son anda ayak koyarak kornere gönderdi.

7. dakikada Kenan'ın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Rashid'in şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

13. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Gradel'in ceza alanı dışından çektiği sert şut direkten döndü.

20. dakikada ceza alanında seken topu önünde bulan Gradel'in vuruşu yandan az farkla auta gitti.

29. dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gradel'in uzaktan sert şutu ağlarla buluştu. 0-1

35. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Erdoğan'ın yerden sert şutu yandan az farkla dışarı çıktı.

40. dakikada topla buluşan Kayode'nin ceza alanına girer girmez çektiği sert şut kaleci Günay'da kaldı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mehmet Kısal xx, Murat Ergin Gözütok xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Pawel Olkowski x, Roderick Miranda x, Alin Tosca xx, Ertuğrul Ersoy xx, Güray Vural x, Osama Rashid x, Maxim x, Kevin Mirallas x, Kenan Özer xx, Muhammet Demir x

Yedekler: Mustafa Burak, Junior Morais, Oğuz Ceylan, Kozulj, Mirza Cihan, Furkan Soyalp, Enver Cenk Şahin, Andre Sousa, Jefferson, Nouha Dicko

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Uğur Çiftçi xx, Caner Osmanpaşa xx, Rabin Yalçın xx, Ahmet Oğuz xx, Claudemir xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Hakan Arslan xx, Fajr xx, Max Gradel xxx, Olarenvaju Kayode xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Samassa, Arouna Kone, Isaac Cofie, Jorge Felix, Samba Camara, Kerem Kesgin, Ninga, Ziya Erdal, Tyler Boyd

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Gradel (dk. 29) (Sivasspor)

Sarı Kart: Güray Vural (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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