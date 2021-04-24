Süper Lig: Beşiktaş: 3 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Beşiktaş: 3 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Beşiktaş: 3 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Hes Kablo Kayserispor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Hes Kablo Kayserispor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın uzak direğe kestiği ortayı savunma arkasında N'Koudou tamamladı ve topu filelere gönderdi. 3-1

78. dakikada Ghezzal'ın ortasında rakibinde şık bir çalımla sıyrılan Gökhan Töre'nin sert şutunu kaleci Doğan son anda kornere çeldi.

90+1. dakikada Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşta, Henrique'nin şutu az farkla üstten auta çıktı.

90+5. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, Rosier'in sağ kanattan ortasını kaleci Doğan, kalesini terk ederek arka direkte boş bulunan N'Koudou ve Gökhan Töre'ye gelmeden savuşturdu.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xxx, Vida xxx, Montero xx, N'Sakala xxx, Josef xxx, Necip xxx (Dorukhan dk. 82 ?) Adem Ljajic xxx (Mensah dk. 73 x), Ghezzal xxx, N'Koudou xxxx, Gökhan Töre xx

Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

HK Kayserispor: Doğan xx, Kvrzic xx (Ramazan Civelek dk. 46 x), Nehuen Paz xx, Kolovetsios xx, Aziz Behich xx, Joseph Attamah x (Emre Demir dk. 46 x), Karlo Muhar xx, Aaron Lenon x (Sabovic dk. 81 ?), Alibec x (Melih Okutan dk. 62 x), Pedro Henrique xx, İlhan Parlak x (Luckassen dk. 75 x)

Yedekler: Lung, İsmail Çipe Yasir, Nurettin Korkmaz, Anton Maglica

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Ghezzal (dk. 4 pen), N'Koudou (dk. 13 ve 65) (Beşiktaş), Pedro Henrique (Kayserispor)

Sarı kartlar: Josef, Rosier, Necip, Montero (Beşiktaş), Henrique (Kayserispor) - İSTANBUL

Süper Lig: Beşiktaş: 3 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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