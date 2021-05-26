"Süper Ay"
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"Süper Ay"

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Süper Ay'dan detay Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Mersin'de güzel görüntü oluşturdu.

Mayıs ayında ortaya çıktığı için "çiçek" olarak anılan "Süper Ay" görünümü ile tutulma sırasında Ay`ın büründüğü kızıl renkten ötürü "Kanlı Ay" olarak adlandırılan görünümün aynı anda ortaya çıkmasıyla oluşan "Süper Çiçek Kanlı Ay" akşam saatlerinde Türkiye'de de görülmeye başladı. Mersin, Ankara ve İstanbul'dan peş peşe gelen görüntüler, görenleri hayran bıraktı.

DÜNYANIN GÖLGESİ NEDENİYLE RENGİ KIRMIZI

Parlak ve ışıltılı Kanlı Süper Dolunay,gökyüzünde her zamankinden daha büyük görünüyor ve dünyanın gölgesi ile örtüldüğünde parlak bir kırmızı tonuna dönüşüyor.

DÜNYANIN BAZI YERLERİNDE GÖRÜLEBİLİYOR

Bu yılın tek tam ay tutulması olan Süper Çiçek Kanlı Ay, Kuzey Amerika`nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru`nun batısı, Şili ve Arjantin`in güneyi ile Avustralya`nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu`nun doğusundaki adalarda da izlenebildi. Kanlı Ay Tutulması en son 2019 yılının ocak ayında görülmüştü.

'Süper Ay'
'Süper Ay'
'Süper Ay'
'Süper Ay'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
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