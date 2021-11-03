Suni tohumlamada 5 milyonuncu doz sevinci

MALATYA (Habermetre) - Malatya'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde ithal büyükbaş hayvan spermaların azaltılması için 2011 de kurulan laboratuvarda üretilen sperma dozu 5 milyonu geçti. Malatya'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi bünyesinde büyükbaş hayvan verimini artırmak amacıyla kurulan laboratuvarda çalışmalar sürüyor.

İşletmede yaklaşık 80 yıldır sürdürülen "Damızlık Boğa Islah Projesi" kapsamında yetiştirilen boğalardan tohumlama yapılarak bu alanda ithalatın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yerli ve milli üretim vurgusu yapan İşletmenin Müdürü Olcay Akın, "2011 yılında kurulan işletmede her yıl peyderpey artan sperma miktarıyla 5 milyonuncu dozu geçtiğimiz günlerde ürettik. Satışlarımıza göre üretimi artırma ve azaltma imkanımızı var. Ürettiğimiz 5 milyon dozdan 3 milyon 300 binini sattık. Stoklarımızda şu an 1 milyon 700 bin sperma var. Bu yılki üretimimizi 800 bin doz olarak planlıyoruz ancak bu miktarı talebe göre artırabiliriz veya azaltabiliriz. Türk çiftçisinin talebine göre üretimimizi yönlendiriyoruz. 2023'te 4 milyon doz sperma densin, biz 4 dört milyon dozu üretecek kapasitedeyiz. Yurt dışı satışları da açıldığında biz istediğimiz spermayı üretmekle mükellefiz. TİGEM suni tohumlama ve sperma üretimiyle Türkiye'deki dışa bağımlılığı ortadan kaldıracaktır. Sattığımız spermalardan doğan yavruları görenlerin sayısı arttıkça talep edenler çoğalıyor. Ülkemizin yerli ve milli spermasına yetiştiricilerimizin sahip çıkarak en azından bir kere denemeleri istiyoruz. " dedi. malatya büyükbaş sperma yerli suni tohumlama tigem

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