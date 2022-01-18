Sungurlu yatılı hafızlık kur'an kursu açılış için gün sayıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sungurlu yatılı hafızlık kur'an kursu açılış için gün sayıyor

Sungurlu yatılı hafızlık kur'an kursu açılış için gün sayıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde yapımı devam eden Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu ve Cami inşaatının büyük kısmı tamamlandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde yapımı devam eden Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu ve Cami inşaatının büyük kısmı tamamlandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta incelemelerde bulunan İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, "Kur'an kursu ve cami inşaatının dış cephe kaplaması tamamlanmış, caminin minareside yapıldı. Kursun içinde ise alçı çekilmiş, asansörlerin montajı tamamlanmış, merdiven korkulukları takılmış,fayans, mermer, laminant parke, kapı, pencere işleri bitmiştir. Şu anda elektrik aksamı, kombi petek işleri devam etmektedir. Bu işler tamamlandıktan sonra mutfak gereçleri, sınıflar ve yatakhane iç dizaynınageçilmesi planlanmaktadır" dedi.

İlçe müftüsü Köksal, "Yatılı Hafızlık Kur'an kursu inşaatını en kısa zamanda bitirip halkımızın hizmetine sunmayı istiyoruz. İlçe halkına ve hayır sahiplerine desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Rabbim hayırlarını kabul eylesin. Kısa zamanda kursumuzu büyük oranda tamamladık. Kalan kısmını da en kısa zamanda bitirip hizmete açmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Sungurlu yatılı hafızlık kur'an kursu açılış için gün sayıyor

Sungurlu yatılı hafızlık kur'an kursu açılış için gün sayıyor

Sungurlu yatılı hafızlık kur'an kursu açılış için gün sayıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Sungurlu, Çorum, Cami, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title