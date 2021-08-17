Sungurlu'ya atanan Beypazarı Tapu Müdürü Ergün Karakuloğlu'na teşekkür belgesi

Beypazarı Tapu Müdürü Ergün Karakuloğlu, Çorum'un Sungurlu ilçesi Tapu Müdürlüğüne atandı.

Beypazarı Tapu Müdürü Ergün Karakuloğlu, Çorum'un Sungurlu ilçesi Tapu Müdürlüğüne atandı.

Karakuloğlu, ilçeden ayrılmadan önce Kaymakam Bilal Bozdemir'e ziyarette bulundu,

Kaymakam Bozdemir, ilçede görev yaptığı süredeki başarılı çalışmalarından dolayı Karakuloğlu'na teşekkür belgesi verdi.

Bozdemir, yapılan güzel çalışmaların değerlendirilmesi gerektiği belirterek, "Bu anlamda Tapu Müdürü Karakuloğlu da Beypazarı ilçesinde 5 yıl boyunca güzel çalışmalarda bulunmuş, insanların sorunlarını çözmüş ve yol gösterici olmuştur. Bu nedenle kendisine başarı belgesi vermeyi uygun bulduk. Başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak