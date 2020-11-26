Sungurlu'da kadına yönelik şiddet konulu toplantı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Sungurlu'da kadına yönelik şiddet konulu toplantı

26.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:46
Sungurlu'da kadına yönelik şiddet konulu toplantı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' toplantısı yapıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda yapılan toplantı Kaymakamlık Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Mustafa Yetiş, Sosyolog Zülbiye Mandıralıoğlu ve Sosyolog Elmas Köylü tarafından düzenlendi.

Kadına şiddetin önüne geçilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması için 3 ayda bir toplantı yapılması kararlaştırılan toplantıda, kurumlar arası işbirliği çerçevesinde eylem planları oluşturulacak.

Bunlar da ilginizi çekebilir

İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında
İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı

Kaymakam Fatih Görmüş, 25 Kasım tarihinin "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" ilan edilmesi üzerinde bugün yapılan toplantıda alınan kararların hassasiyetle uygulanacağını ve böyle bir özel günün belirlenmesinin bile ironik ve acı olduğunu belirtti.

Programa, İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili Sakine Sarıyüce, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Jandarma Komutan vekili Görkem Güncan ve Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi katıldı. - ÇORUM

Sungurlu'da kadına yönelik şiddet konulu toplantı
Sungurlu'da kadına yönelik şiddet konulu toplantı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Tavşanlı'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı
Tavşanlı'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı
Tunceli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı
Tunceli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı
Kırşehir'de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı
Kırşehir'de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Siverek'te kar yağışının ardından Karacadağ beyaza büründü - HaberlerSungurlu'da kadına yönelik şiddet konulu toplantı - HaberlerParmağına sıkışan yüzük itfaiye ekibince çıkarıldı - HaberlerKars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - HaberlerDarbe girişimi sırasında F-16 pilotlarına bombalanacak yerleri bildiren eski yüzbaşı Ahmet Tosun, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. - HaberlerSon dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - HaberlerSon dakika haber | flaş//6 - HaberlerSon dakika haberleri: Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu, ilçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti - HaberlerSon dakika haberi... Darbe girişiminde Emniyet Havacılık Dairesi'ni bombalayan pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'a 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet verildi. - HaberlerSon dakika haberi | Niğde'de soba zehirlenmesi; 1 kişi öldü, 1 kişinin hayati tehlikesi var - HaberlerSon Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı - HaberlerSon Dakika! Fransızların skandal Dağlık Karabağ kararına Dışişleri'nden tepki: Taraflı olduğunun açık göstergesidir - HaberlerSon Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı - HaberlerÇok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı - Magazin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Samatta Erol Bulut Ozan Tufan Gökhan Gönül Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Kasım Futbol Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sungurlu'da kadına yönelik şiddet konulu toplantı - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 10:45:50. #1.14#
title