Sünger Bob, 20. yılını sinema filmiyle taçlandıracak

10.09.2019 18:52

Nickelodeon'un Sünger Bob için "Gelmiş geçmiş en iyi yıl" olarak tanımladığı yıl dönümü nedeniyle, dizinin yeni bölümleri özel içeriklerle ekrana gelmeye devam ederken sinema filmi de yolda.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Stephen Hillenburg tarafından yaratılan ve ilk kez 17 Temmuz 1999'da ekrana gelen Sünger Bob, yaşadığı Bikini Bottom'daki arkadaşları ile birlikte 20 yıl boyunca dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Şimdiye kadar 208 ülkede, 55'ten fazla dilde izlenen çizgi karakter, son 17 yılda çocukların beğendiği animasyon karakteri olarak ön plana çıkıyor.

SİNEMA FİLMİ 2020'DE VİZYONDA

Sünger Bob'un 20'inci yıldönümü şerefine youtube kanalı, mobil oyunlar, ilk kez kozmetik ürünlerin de yer aldığı yeni tüketici ürünleri, oyuncaklar, moda ve sanat işbirliklerinin yanı sıra önümüzdeki yaz vizyona girmesi planlanan bir de sinema filmi hazırlanıyor. Paramount Pictures ve Nickelodeon Movies işbirliğinde beyaz perdeye aktarılacak Sünger Bob animasyonunun, "It's a Wonderful Sponge (Muhteşem Sünger)" adıyla hayranlarıyla buluşması bekleniyor.

İŞTE SÜNGER BOB HAKINDA AZ BİLİNEN GERÇEKLER

Dünya genelinde sosyal medyada her 4 saniyede bir Sünger Bob konuşuluyor. Sünger Bob, tüketici ürünleri ile şirketine şimdiye kadar 13 milyar dolar kazandırdı. Şimdiye kadar ise 5 ayrı Emmy Ödülü kazandı.

YENİ BİR MANTAR TÜRÜNE ADI VERİLDİ

Sünger Bob'ın adı literatüre geçti. San Francisco Eyalet Üniversitesi, 2011 yılında keşfettiği yeni bir mantar türüne onun adını verdi.

Pek çok kez hayat kurtardı: 2012 yılında ABD'de yer alan bir ada olan Long Island'ta bir kız çocuğu arkadaşını, Sünger Bob'tan öğrendiği Heimlich manevrası ile boğulmaktan kurtarırken; Avusturalya'da okyanusta kaybolan bir adam, sarı Sünger Bob mayosu sayesinde kurtarma helikopteri tarafından fark edilerek kurtarıldı.