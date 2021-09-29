SunExpress'ten Avusturya uçuşlarında ventilsiz FFP2 maske duyurusu - Haberler
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SunExpress'ten Avusturya uçuşlarında ventilsiz FFP2 maske duyurusu

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
SunExpress'ten Avusturya uçuşlarında ventilsiz FFP2 maske duyurusu

SunExpress, Avusturya'daki havalimanları ile bu ülkeye yapılan tüm seferlerde ventilsiz FFP2 veya eş ya da daha yüksek standartta maske takma zorunluluğu olduğunu duyurdu.

SunExpress, Avusturya'daki havalimanları ile bu ülkeye yapılan tüm seferlerde ventilsiz FFP2 veya eş ya da daha yüksek standartta maske takma zorunluluğu olduğunu duyurdu.

Türk Hava Yolları ile Lufthansanın ortak kuruluşu SunExpressin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Değerli misafirlerimiz, tüm Avusturya uçuşlarımızda ve Avusturya'daki havalimanlarında ventilsiz FFP2 tipi (veya eş/daha yüksek standartta) maske takmanın zorunlu olduğunu hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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