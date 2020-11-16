Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Suna Yıldızoğlu, yer aldığı projeler dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer alıyor. İngiltere'de dünyaya geldikten sonra Sonia Eddy,Türkiye'de Suna ismini almıştır. Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra Suna Yıldızoğlu ismini alan deneyimli oyuncu, foto modellik ve şarkıcılık da yapmıştır. Peki, Suna Yıldızoğlu kimdir, kaç yaşında?
Suna Yıldızoğlu, yer aldığı projeler dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer alıyor. İngiltere'de dünyaya geldikten sonra Sonia Eddy,Türkiye'de Suna ismini almıştır. Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra Suna Yıldızoğlu ismini alan deneyimli oyuncu, foto modellik ve şarkıcılık da yapmıştır. Peki, Suna Yıldızoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar haberimizde...
SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?
Suna Yıldızoğlu, 26 Şubat 1955 tarihinde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Sonia Eddy olan İngiliz asıllı oyuncu, 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. Türkiye'de Suna Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçı'nın gerçek ismi Sonia Eddy 'dir.
İngiliz Dudley Allen'den, Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki çocuğu vardır. 2000 senesinde sahne ve sinemadan ayrılıp çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya'ya yerleşerek iş hayatına atılmıştır. 1981'de girdiği 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazanmıştır. 1978-2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde ve reklamlarda oyunculuk, foto modellik ve şarkıcılık yapmıştır.
DİZİ VE FİLMLERİ
Söz - 2018
Elif - 2008
Eşref Saati - 2007
Eskici Baba - 2000
Küçük Besleme - 1999
Yalan - 1997
Sara ile Musa - 1996
Sevda Kondu - 1996
Sokaktaki Adam - 1995
Sevgili Ortak - 1993
Bizim Takım - 1993
Kopuk Dünyalar - 1992
Yaralı Can - 1987
Biraz Neşe Biraz Keder - 1986
Tarzan Rıfkı - 1986
Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül - 1985
Şaşkın Gelin - 1984
Ömrümün Tek Gecesi - 1984
Kürtaj - 1981
Uyanık Aptallar - 1981
Kurban Olduğum - 1980
Kul Sevdası - 1980
Akıllı Deliler - 1980
Gol Kralı - 1980
Nokta İle Virgül Paldır Küldür - 1979
Aşk Ve Adalet - 1978
Seven Unutmaz - 1978
Petrol Kralları - 1978
Güneşli Bataklık - 1977
Bir Adam Yaratmak - 1977
Garip - 1977
Şıpsevdi - 1977
Bir Yürek Satıldı - 1977
Kan - 1977
Yıkılmayan Adam - 1977