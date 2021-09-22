Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İskenderun'da istişare toplantısına katıldı - Haberler
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Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İskenderun'da istişare toplantısına katıldı

Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İskenderun'da istişare toplantısına katıldı

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İskenderun'da, Eğitime Destek Platformu Hatay temsilcilikleri tarafından İskenderun'da düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İskenderun'da, Eğitime Destek Platformu Hatay temsilcilikleri tarafından İskenderun'da düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Eğitime destek Platformunun konuğu olarak Hatay'a gelen KADEM Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ilk olarak Kadem Hatay Temsilcisi Selma Tunç ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.  Sümeyye Erdoğan Bayraktar, daha sonra yanındakilerle birlikte Suriye'nin İdlib bölgesinde KADEM tarafından yaptırılan okulda eğitim gören çocuklara gönderilmek üzere hazırlanan çanta ve kırtasiye malzemelerini paketleme çalışmasına katıldı. Bayraktar, ardından Hatay Milli İrade Platformu çatısı altında, KADEM'in ev sahipliğinde İskenderun'da düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Basına kapalı toplantıya Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yanı sıra İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, AK Parti milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.


Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İskenderun'da istişare toplantısına katıldı

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İskenderun'da istişare toplantısına katıldı

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İskenderun'da istişare toplantısına katıldı

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Haber: Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İskenderun'da istişare toplantısına katıldı - Haberler
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