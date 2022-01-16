Sümeyye, 5 yıldır oksijen makinesine bağlı yaşıyor

MERSİN'de beş yıl önce milyonda bir görülen akciğer hastalığı olan Pulmoner Alveoler Proteinozis hastalığına yakalanan ve oksijen makinesine bağlı yaşayan Sümeyye Bingöl (9), yaşıtları gibi koşup oynamak istediğini belirterek, tek hayalinin okula gitmek olduğunu söyledi.

MERSİN'de beş yıl önce milyonda bir görülen akciğer hastalığı olan Pulmoner Alveoler Proteinozis hastalığına yakalanan ve oksijen makinesine bağlı yaşayan Sümeyye Bingöl (9), yaşıtları gibi koşup oynamak istediğini belirterek, tek hayalinin okula gitmek olduğunu söyledi.

Merkez Mezitli ilçesinde yaşayan 2 çocuklu imam Ahmet Bingöl (36) ve ev kadını Ayşe Bingöl (30) çiftinin ikinci çocukları Sümeyye, 5 yıl önce milyonda bir görülen akciğer hastalığı olan Pulmoner Alveoler Proteinozis hastalığına yakalandı. Sürekli hastanede akciğeri temizlenen Sümeyye, oksijen makinesine bağlı yaşamaya başladı. Evden çıkamayan, yaşıtları gibi koşup oynayamayan Sümeyye, okula gidemediği için de eğitiminden mahrum kaldı.

Yaşıtları gibi koşup oynamak isteyen Sümeyye de, tek hayalinin okula gitmek olduğunu dile getirdi.