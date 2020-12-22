Sümer Park'ta ikinci etap yenileme çalışmaları başlıyor
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Sümer Park'ta ikinci etap yenileme çalışmaları başlıyor

22.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:39
Sümer Park'ta ikinci etap yenileme çalışmaları başlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sümer Park alanı içerisinde yaptığı çalışmaların birinci etabının tamamlanmasının ardından ikinci etap çalışmaları için hazırlıklara başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sümer Park alanı içerisinde yaptığı çalışmaların birinci etabının tamamlanmasının ardından ikinci etap çalışmaları için hazırlıklara başladı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sümer Park'ta yapılacak olan ikinci etap çalışmaları öncesinde alanda incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz dönemde bakım onarım ve yenileme çalışmasının birinci etabının tamamlandığı Sümer Park alanı içerisinde bahar ayı öncesinde ikinci etap çalışmalarına da başlanılacak. İlk etap çalışmalarında bakım onarım ve yenilemenin gerçekleştirildiği parkta, ikinci etap yenilemesinde yürüyüş yolları, peyzaj çalışmaları, süs havuzu ve çevre düzeni çalışmaları gerçekleştirilecek. Sümer Park alanı içerisinde incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bahar dönemi için Sümer Park alanında ikinci etap bakım onarım ve yenileme çalışmalarını yapacaklarını ifade eden Başkan Gürkan, "Geçtiğimiz dönem içerisinde Malatya merkezde yer alan ve hemşerilerimizin sıklıkla kullandıkları parklardan biri olan Sümer Park alanında yenileme ve bakım onarım çalışmalarını başlatmış ve akabinde aynı dönemde tamamlamıştık. Sümer Park içinde ikinci etap olarak çalışmalarımıza başlayacağız. Hemşerilerimizin aileleriyle vakitlerini geçireceği güzel bir mekan olan Sümer Park'ta yapılacak çalışmaların projesini tamamladık. Bundan sonra hızlı bir şekilde bahar dönemine parkımızı yetiştirmek için ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını yürütecekler. Özellikle yeşile, çevreye ve kent estetiğine önem veren yönetim anlayışı içerisinde projelerimizi sürdürüyoruz. Şimdiden yapacağımız çalışmaların Malatya'mıza ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Sümer Park'ta ikinci etap yenileme çalışmaları başlıyor
Sümer Park'ta ikinci etap yenileme çalışmaları başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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