Sümela Manastırı'nda saklı mekanlar ziyarete açıldı
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Sümela Manastırı'nda saklı mekanlar ziyarete açıldı

Sümela Manastırı'nda saklı mekanlar ziyarete açıldı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Haberler | Güncel

manastırda ortaya çıkarılan yeni alanları görüntüledi.

manastırda ortaya çıkarılan yeni alanları görüntüledi.DOÇ. DR. ERÜZ: MANASTIRDA SÜRPRİZLER VARDoğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, manastırda bugüne kadar görülebilen alanların dışında ciddi sürprizler olduğunu belirterek, "Önceki yıllarda sadece ana mağara kilisesi geziliyordu. Şu anda en az 5 tane küçük, bazıları inziva amaçlı, bireysel ibadete göre dizayn edilmiş şapelin restorasyonu tamamlandı ve gerekli güvenlik düzenlemesiyle birlikte ziyarete açıldı. Manastır ana bloğunun dışında, üst kota doğru bir tane daha şapel vardı. Biliniyordu ama açık değildi, tehlikeli bir yerde olduğu için ulaşması zordu. Şu anda onun ulaşım yolunun da restorasyon çalışmaları yapılıyor. İlk defa bulunduğu söylenen o şapel de yakın zamanda ziyarete açılacak. Manastıra girdiğinizde artık tek bir kilise fotoğrafından daha geniş bir ruh hali göreceksiniz" dedi.'YENİ ŞAPELLER MERAK UYANDIRACAK'TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Nihat Yılmaz da bu yıl çok büyük yerli ve yabancı turist beklediklerini belirterek "Yeni şapeller ve ibadet yerleri daha çok ilgi ve merak uyandıracak. Turistlerin buralarda daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacak. Çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Çok iyi ve ince bir işçilik kullanılmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Doğallıklarını hemen hemen hiç bozmadılar" diye konuştu. SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetmişti.


- Trabzon
Sümela Manastırı'nda saklı mekanlar ziyarete açıldı
Sümela Manastırı'nda saklı mekanlar ziyarete açıldı
Sümela Manastırı'nda saklı mekanlar ziyarete açıldı
Sümela Manastırı'nda saklı mekanlar ziyarete açıldı
Sümela Manastırı'nda saklı mekanlar ziyarete açıldı
Sümela Manastırı'nda saklı mekanlar ziyarete açıldı
Sümela Manastırı'nda saklı mekanlar ziyarete açıldı
Sümela Manastırı'nda saklı mekanlar ziyarete açıldı
Sümela Manastırı'nda saklı mekanlar ziyarete açıldı
Sümela Manastırı'nda saklı mekanlar ziyarete açıldı
Sümela Manastırı'nda saklı mekanlar ziyarete açıldı
Sümela Manastırı'nda saklı mekanlar ziyarete açıldı
Sümela Manastırı'nda saklı mekanlar ziyarete açıldı
Sümela Manastırı'nda saklı mekanlar ziyarete açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar

Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi! 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek
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