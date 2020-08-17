Sumak faydaları neler? Sumak hangi hastalığa iyi gelir? Sumak nedir? Sumak pek çok hastalığa iyi gelen bir bitkidir. Baharat olarak kullanabilir veya çayını demleyebilirsiniz. Sumak çayı nasıl yapılır? Sumak suyu nasıl hazırlanır?

Kırsal kesimlerde tetiri veya tetre adıyla da bilinen sumak, yemeklere lezzet verir. Şifalı bir bitki olması sebebiyle de kullanımı önerilir. Sumak nedir? Sumak faydaları nelerdir? Sumak hangi hastalığa iyi gelir? Sumak bağışıklığı güçlendiriyor mu? Sumakla yapılan yemek tarifleri! İşte sumak hakkında merak edilenler ve fazlası…

SUMAK NEDİR?

Çalı görünümünde bir bitki cinsi olan sumak bitkisi, küre biçiminde kırmızımsı ve ekşi bir tatta olur. Doğru bir şekilde kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılır ve öğütülür. Baharat olarak kullanılan "sumak" tuz ve sumak bitkisinden elde edilir. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilir.

Ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesi dışında çoğu bölgede yetişir.

SUMAK HASTALIĞA İYİ GELİR Mİ?

İnsülin dengesi için kullanılabilir

Sumak kandaki insülin oranını dengeleyerek yüksek tansiyon ve diyabete iyi gelir.

Sağlıklı ve yenilenebilir hücreler

Haftada bir bardak sumak suyu tüketildiğinde hücrelerin yenilenmesi sağlanır. Depresyon ve stres gibi sorunlar azalır. Kaynatılmış sumak suyunu tonik olarak kullanarak akne ve sivilce oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Üst solunum yolu hastalıkları için tedavi edicidir

Üst solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak oluşan ateş düşüren sumak, bu yönü ile sağlığı korur.

Sumak cilt koruyucusudur

Anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özellikleriyle sumak çayı, cilt sorunlarının tedavisinde ve yaraların iyileşmesinde yardımcıdır. Çiğnenmiş sumak yaprakları deri döküntüleri, iltihaplı diş etlerine iyi gelmektedir.

Enfeksiyonel hastalıkları önlemeye yardımcı olur

Sumak çayı , vücutta iltihaplanma, ateş, artrit, deri iltihabı, solunum bozuklukları, bronşit ve diğerleri gibi birçok hastalığa şifa olarak kullanılmaktadır. Laboratuvar sonuçları sumak ve ekstresinin iyi antiinflamatuar özelliklere sahip olduğunu doğrulamaktadır. Soğuk algınlığı,, artrit ve diğer enflamatuar rahatsızlıkların tedavisinde faydalı olduğu ortaya çıkmıştır.

Antioksidan görevi görür

Sumağın limon gibi antioksidan özelliği olduğu ortaya konulmuştur.

Zayıflamaya yardımcıdır

Sumağın suyu sindirimi rahatlattığı için zayıflamak isteyenler diyet listelerinde sumağı kullanabilir.

Hazımsızlığa karşı sumak kullanılır

Şişkinliği ve hazımsızlığı gidermek için gün içinde yarım çay bardağı sumak suyu tüketebilirsiniz.

İştahsızlık sorunu çekenler kullanabilir

Çocuklarda iştahsızlık görüldüğünde sumak suyu içirmeniz, çocuğun iştahının açılmasını sağlayacaktır.

Tırnak sağlığı için birebir

Sumak suyuna sirke ve bal ekleyerek hazırlanan karışımla tırnak çevresinin daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Sumak, kalbi ve karaciğeri korur

Yüksek kolesterol, kalp ve karaciğer rahatsızlıklarının yaygın nedenidir. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde sumak meyveleri ekstresinin kan kolesterol seviyelerini düşürdüğü ortaya çıkmıştır. Bu durumda sumak, kalp ve karaciğer korumak için yararlıdır.

Gıda zehirlenmesi durumunda

Gıda zehirlenmesi durumunda sumağı kaynatıp suyunu içmeniz faydalı olmaktadır. Sumak suyu, midenizin ve bağırsaklarınızın temizlenmesini sağlar.

AĞIZ YARALARI İÇİN SUMAK KARIŞIMI

Gerekli malzemeler: 1 bardak su, 1 yemek kaşığı sumak

Hazırlanışı: Malzemeleri bir kaba koyun ve kaynatın. Sonra karışımı ılıtın. Karışımı gargara yapın. Bu yöntemle ağızdaki aft yaralarından ve diş eti sorunlarından kurtulacaksınız.

SUMAK ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 çay bardağına 1 tatlı kaşığı öğütülmüş veya tane sumaktan (siz mümkünse tane sumak tercih edin ) koyup üzerine kaynar suyu dökün ve 5 dakika demlemeye bırakın. 1-2 damla kekik yağı da (şart değil) 5 dakikalık demleme sonunda ilave edilip tüketilebilir, sumakla beraber iyi çalışırlar. Dibe çöken posayı tüketmiyoruz. Ekşiliği (malik asitten dolayı) fazla olduğundan ekstra limon koymaya gerek olmayabilir.

SUMAK SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler

•1 bardak su

•1yemek kaşığı bal

•2 yemek kaşığı sumak

Sumak suyu nasıl hazırlanır?

1. Suyu ve balı küçük bir tencerenin içerisine koyum.Orta ateşte kaynatın.

2. daha sonra içerisine vermiş olduğumuz ölçülerdeki sumağı katın.

3. 10 dk karıştırdıktan sonra demlenmeye bırakın.

4. Hava geçirmez bir kabın içerisine koyun ve depolayın.

SUMAK FAYDALARI NELER?

Özellikle kış mevsimi hastalıkları olarak bilinen grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücut direncini arttırarak bu hastalıklara karşı koruma sağlar.

Anti mikrobiyal özelliği sayesinde bakterilere karşı vücudun mücadele etmesini sağlar.

Ateş düşürücü özelliği vardır.

Bronşite karşı iyi gelir.

Bağırsakları rahatlatır.

Kadınlar erkeklere göre hayatları boyunca çok sayıda ve farklı hastalıkla karşılaşabilirler. Kadın hastalıklarına karşı da sumak kullanılarak şifa bulunabilir.

Solunum sistemini rahatlatma özelliği vardır.

Yaprakları bile faydalıdır. Kaynar suda demlenir ve ılıdıktan sonra bu su ile gargara yapılırsa, boğaz ağrısına iyi gelir.

Yapılan araştırmalara göre sumak tohumlarının akciğer enfeksiyonuna ve bu enfeksiyona neden olan mantara karşı etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Diyabet ve obeziteye karşı da bu şifalı baharatın iyi geldiği belirtilmiştir.

Kan şekerini ve kolesterolü de düzenleyici etkisi vardır. Sumak bitkisinin idrar söktürücü özelliği vardır. İdrar oluşumunu arttırarak vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Mesane ağrılarına ve ağrılı idrara çıkma durumlarına karşı rahatlatıcı etkisi vardır.

Özellikle vajinal akıntılara iyi gelir.

Adet düzensizliği olanlara ya da adet dönemini ağrılı geçirenlere fayda sağlayan bir bitkidir.

Yeni bebeği olan ve süt azlığı sıkıntısı çeken annelere de şifalıdır. Çünkü sumağın anne sütünü arttırıcı etkisi bulunmaktadır.