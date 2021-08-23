Suluova'da yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi
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Suluova'da yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi

Suluova'da yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaz Kur'an kurslarının kapanışı dolayısıyla program düzenlendi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaz Kur'an kurslarının kapanışı dolayısıyla program düzenlendi.

Şehzade Elif Kur'an Kursu ile Hacı Mustafa Camisi'nde düzenlenen programda İlçe Müftü Vekili ve Şube Müdürü Uğur Koncak ile ilçe vaizi Mustafa Hüseyin Akkaya, yaz boyunca kurslara katılan öğrencileri tebrik ederek hediyeler verdi, velilerine teşekkür etti.

Koncak, milli ve manevi değerleri sahiplenip bu değerlerin geleceğe taşınmasını sağlayacak çocuklarla verimli bir eğitim öğretim dönemi geçirildiğini söyledi.

Çocukların cami ve Kur'an kurslarının çiçeği olduğunu, onların cıvıltılarıyla mekanların huzur bulduğunu vurgulayan Koncak, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

İlçede yaz döneminde 111 kurs açıldığı, 154 din görevlisi tarafından 2 bin 332 öğrenciye eğitim verildiği öğrenildi.

Suluova'da yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi
Suluova'da yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun

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