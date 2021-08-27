Suluova'da 9 milyon 813 bin liralık içme suyu arıtma tesisi projesinin temeli atıldı
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Suluova'da 9 milyon 813 bin liralık içme suyu arıtma tesisi projesinin temeli atıldı

Suluova'da 9 milyon 813 bin liralık içme suyu arıtma tesisi projesinin temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Suluova Belediyesince hayata geçirilecek 9 milyon 813 bin liralık içme suyu arıtma tesisi projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Suluova Belediyesince hayata geçirilecek 9 milyon 813 bin liralık içme suyu arıtma tesisi projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, törende yaptığı konuşmada, seçim vaatlerinde yer alan bir projeyi daha hayata geçirmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Temeli atılan içme suyu arıtma tesisinde, ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Derinöz Barajı'ndan alınan suyun arıtılarak halkın kullanımına sunulacağını anlatan Üçok, "Tesisin inşaat süresi 150 gün. Proje, hiç kredi kullanmadan tamamen belediyenin kendi imkanları ile yapılacak." dedi.

Üçok, sadece içme suyu değil, bir yıl içinde atık su arıtma tesisinin de temelini atacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu projeyi de Avrupa Birliği hibe programı ile gerçekleştireceğiz. İçme suyu arıtma projemizi kendi imkanlarımız ile yapıyoruz. Saniyede 110 litre suyu arıtmış olacağız. Derinöz Barajı'ndan aldığımız depolanmış sularımızı arıtıp tertemiz şekilde halkımızın istifadesine sunacağız. Son dönemde dünya ve ülkemizde yaşanan kuraklıktan en çok etkilenen bölge Amasya'dır. Bu kuraklık mevcut içme sularımızı daha tasarruflu kullanmamız gerektiğini hatırlattı. Tüm hemşehrilerimizden ricamız, lütfen içme suyumuzu tasarruflu ve sadece insan kaynaklı kullanalım. Tesisimiz Suluova'mıza hayırlı olsun."

Tören kurban kesilmesi ve dua edilmesi ile son buldu.

Oğulbağı mevkisinde düzenlenen törene Belediye Başkan Yardımcıları İzzet Balcı ve Mahmut Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Basri İnan ve Recep Şen ile Belediye Meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun

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Suluova'da 9 milyon 813 bin liralık içme suyu arıtma tesisi projesinin temeli atıldı - Haberler
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