TEM'de korkunç kaza! Metrelerce havaya fırlayan motosiklet sürücüsü, feci şekilde can verdi
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TEM'de korkunç kaza! Metrelerce havaya fırlayan motosiklet sürücüsü, feci şekilde can verdi

İstanbul Sultangazi'de, TEM Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Hakan Koç, metrelerce havaya fırlayıp, karşı yöne düştü. Koç, seyir halindeki kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

05.09.2020 18:50 | Son Güncelleme: 05.09.2020 19:45

Sultangazi TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Hakan Koç (38), metrelerce havaya fırlayıp karşı yöne düştü. Koç, seyir halindeki bir kamyonetin altında kalarak, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi sapağında meydana geldi. 34 BBV 078 plakalı motosiklet sürücüsü Hakan Koç (38), Sultangazi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptı.

METRELERCE HAVAYA FIRLAYIP KAMYONETİN ALTINDA KALDI

Çarpmanın etkisiyle ters yöne dönen motosikletten metrelerce havaya fırlayıp, karşı yöne düştü. Koç, Edirne istikametine giden 34 ZB 4995 plakalı kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin üstünden geçerek ezdiği motosiklet sürücüsü Hakan Koç, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan incelemelerin ardından Hakan Koç'un cansız bedeni morga kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

TEM'de korkunç kaza! Metrelerce havaya fırlayan motosiklet sürücüsü, kamyonetin altında kalarak öldü

"YOLUN ORTASINA UÇTU"

Kaza anını anlatan bir sürücü, "Kaza nedeniyle şoktayım. Motosiklet sürücüsü refüje çarptı. Arkadaş yolun ortasına uçtu. Kamyoncu arkadaş seyir halindeydi. Ben de arkasındaydım. Bir anda durdu. Ben de kaza yapmayayım diye frene bastım. Motorcu arkadaş kamyonun altında kalmış" dedi.

TEM'de korkunç kaza! Metrelerce havaya fırlayan motosiklet sürücüsü, kamyonetin altında kalarak öldü

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTU

Öte yandan yoldan geçen sürücüler, olan biteni meraklı gözlerle izledi. Bir araç sürücü ve yanında bulunan arkadaşı polisin uyarısına rağmen olan biteni izlemeye devam etti. Yoldan geçen motosiklet sürücüleri de, motosikletlerini sağa çekip kaza yerinde bir süre bekledi.

TEM'de korkunç kaza! Metrelerce havaya fırlayan motosiklet sürücüsü, feci şekilde can verdi

Kaynak: DHA

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