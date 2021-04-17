Kamyonun sıkıştırdığı otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
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Kamyonun sıkıştırdığı otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Kamyonun sıkıştırdığı otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - Haberler | 3. Sayfa

Kamyonun sıkıştırdığı otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı Sultangazi'de dün akşam saatlerinde park halindeki bir araca çarpan sürücü kolundan hafif bir şekilde yaralandı.

Kamyonun sıkıştırdığı otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Sultangazi'de dün akşam saatlerinde park halindeki bir araca çarpan sürücü kolundan hafif bir şekilde yaralandı. 2 araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza dün saat 17.30 sıralarında Habibler Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddaya göre Öner Öterkuş yönetimindeki 42 AYB 78 plakalı Opel marka hafif ticari araç sürücüsü, seyir halindeki bir kamyonun kendisini sıkıştırması nedeni ile park halindeki Peugeot marka 34 FV 6784 plakalı araca arkadan çarptı. Yaşanan kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken kazada Öner Öterkuş kolundan yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Sağlık ekipleri ise yaralıya olay yerinde müdahale etti.

Kamyonun sıkıştırdığı otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
Kamyonun sıkıştırdığı otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
Kamyonun sıkıştırdığı otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
Kamyonun sıkıştırdığı otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
Kamyonun sıkıştırdığı otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK

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