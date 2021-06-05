Sultangazi'de tırnakçılık yöntemiyle market çalışanını dolandırdılar
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Sultangazi'de tırnakçılık yöntemiyle market çalışanını dolandırdılar

Sultangazi'de tırnakçılık yöntemiyle market çalışanını dolandırdılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de markete ayrı ayrı giren 2 şüpheli tırnakçılık yöntemiyle kasiyeri dolandırdı.

Sultangazi'de markete ayrı ayrı giren 2 şüpheli tırnakçılık yöntemiyle kasiyeri dolandırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Merkez Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişi dikkat çekmemek için ayrı ayrı markete girerek alışveriş yaptı. Şüphelilerden biri alışveriş yaptıktan sonra kasaya yöneldi. Kasiyere 200 lira verdikten sonra bozuk parası olduğunu söyleyerek parasını geri aldı. Sürekli telefonla konuşuyormuş gibi yaparak kasiyerin dikkatini dağıtan şüpheli, eksik para üstü aldığını iddia ederek 200 lira para üstü istedi. Şaşıran kasiyer, yanlış olabileceğini düşünerek kasadan 190 lira daha dolandırıcıya verdi. Şüpheli, 390 lira alarak marketten ayrıldı. 

Bu sırada diğer şüpheli de su ve çerez alarak kasaya yöneldi. Kasiyere 100 lira veren şüpheli de aynı yöntemle bozuk parasının olduğunu söyleyip 100 lirayı geri aldı. Kasiyeri yanıltmaya çalışan şüpheli, eksik para aldığını öne sürünce bu kez kasiyer hırsızın tuzağına düşmedi. 100 lirayı geri verdiğini söylemesi üzerine şüpheli sadece su parasını ödeyerek marketten ayrıldı.İki şüphelinin güvenlik kamerasına yakalanmamak için cerrahi maske taktığı, şüphelilerden birinin şapka takarak yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü. 

- İstanbul
Sultangazi'de tırnakçılık yöntemiyle market çalışanını dolandırdılar
Sultangazi'de tırnakçılık yöntemiyle market çalışanını dolandırdılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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