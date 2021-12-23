Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! O anlar kamerada - Haberler
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Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! O anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de park halindeki otomobilde bulunan kadın ile erkek arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle otomobilden inen kadın, yol kenarına yığılı olan tuğlaların üzerine çıkıp otomobile fırlatmaya başladı. Dakikalarca otomobile tuğla yağdıran kadın, sakinleşince bir taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Otomobilin sahibi ise aracını arkadaşını ödünç verdiğini, saldırgan kadını tanımadığını söyledi.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde 22 Aralık Salı günü saat 02.00 sıralarında yaşanan olayda, park halindeki otomobilde bulunan bir kadın ile iki erkek arasında tartışma başladı.

Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! O anlar kamerada

Araçtan inen kadının peşinden diğer iki kişi de indi. Tartışma bir süre caddede sürdü. Öfkelenen kadın, yol kenarında yığılı tuğlaların üzerine çıktı. Öfkeli kadın, hemen yanda bulunan inşaatın yapımında kullanılan tuğlaları otomobile yağdırdı.

Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! O anlar kamerada

Kadın dakikalarca otomobile tuğla fırlattı, otomobilde büyük hasar oluştu. Bir süre sonra kadın sakinleşince az önce tartıştığı 2 kişiyle, taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine gelen Abdülkadir Adeloğlu, arkadaşına ödünç verdiği otomobilin halini görünce şok geçirdi. Suriyeli Adeloğlu kadını tanımadığını öne sürdü. Abdülkadir Adeloğlu, kadından şikayetçi olacağını belirtti.

Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! O anlar kamerada

Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! O anlar kamerada

Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! O anlar kamerada

Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! O anlar kamerada

Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! O anlar kamerada

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