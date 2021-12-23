Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! O anlar kamerada

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde 22 Aralık Salı günü saat 02.00 sıralarında yaşanan olayda, park halindeki otomobilde bulunan bir kadın ile iki erkek arasında tartışma başladı.

ÖFKELİ KADIN, TARTIŞTIĞI KİŞİNİN OTOMOBİLİNE TUĞLA YAĞDIRDI

Araçtan inen kadının peşinden diğer iki kişi de indi. Tartışma bir süre caddede sürdü. Öfkelenen kadın, yol kenarında yığılı tuğlaların üzerine çıktı. Öfkeli kadın, hemen yanda bulunan inşaatın yapımında kullanılan tuğlaları otomobile yağdırdı.

OTOMOBİLDE AĞIR HASAR OLUŞTU

Kadın dakikalarca otomobile tuğla fırlattı, otomobilde büyük hasar oluştu. Bir süre sonra kadın sakinleşince az önce tartıştığı 2 kişiyle, taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

ARACIN SAHİBİ ARKADAŞINA ÖDÜNÇ VERMİŞ

Olay yerine gelen Abdülkadir Adeloğlu, arkadaşına ödünç verdiği otomobilin halini görünce şok geçirdi. Suriyeli Adeloğlu kadını tanımadığını öne sürdü. Abdülkadir Adeloğlu, kadından şikayetçi olacağını belirtti.