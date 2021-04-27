Sultangazi'de otomobildekilere pompalı tüfekle saldırı
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Sultangazi'de otomobildekilere pompalı tüfekle saldırı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de caddede giden otomobildekilere başka bir araç sürücüsü tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

SULTANGAZİ'de caddede giden otomobildekilere başka bir araç sürücüsü tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmazken, saldırganın otomobiliyle kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobile başka bir araçtan kimliği belirlenemeyen sürücü tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Altı el ateş eden saldırgan daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Şans eseri can kaybı ve yaralanan olmazken, saldırıya uğrayan sürücü de olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayın olduğu sırada çevrede bulunanların tek tek ifadesine başvuran polis, saldırı ile ilgili bilgi aldı. Saldırıyı görebilecek iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerine bakan polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. Olay yerinde saldırı sırasında kullanılan silaha ait altı boş kovan bulundu. 

"KENDİMİZİ ZOR KURTARDIK"Olayın görgü tanıklarından Rıdvan Yılmaz, "Biz burada arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Bu sırada bir araç geçiyordu buradan. Başka bir araçta buraya geldi ve sürücüsü silahla diğer araç sürücüsüne ateş etmeye başladı. Saldırıya uğrayan araç sürücüsü kafasını eğerek, gaza basıp kaçtı. Biz de arada gidiyorduk. Kendimizi zor kurtardık." dedi. 

KAÇIŞ ANI KAMERADAÖte yandan silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen saldırganın olay yerinden kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın aracıyla ara sokağa girerek olay yerinden uzaklaştığı, çevredekilerin panik halinde olduğu yer aldı.

- İstanbul
Sultangazi'de otomobildekilere pompalı tüfekle saldırı
Sultangazi'de otomobildekilere pompalı tüfekle saldırı
Sultangazi'de otomobildekilere pompalı tüfekle saldırı
Sultangazi'de otomobildekilere pompalı tüfekle saldırı
Sultangazi'de otomobildekilere pompalı tüfekle saldırı
Sultangazi'de otomobildekilere pompalı tüfekle saldırı
Sultangazi'de otomobildekilere pompalı tüfekle saldırı
Sultangazi'de otomobildekilere pompalı tüfekle saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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