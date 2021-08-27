Son dakika haberleri: Sultangazi'de motosiklet kazası kamerada
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Son dakika haberleri: Sultangazi'de motosiklet kazası kamerada

Son dakika haberleri: Sultangazi'de motosiklet kazası kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre SULTANGAZİ'DE motosiklet sürücüsü dönüş yapan hafif ticari araca çaptı.

SULTANGAZİ'DE motosiklet sürücüsü dönüş yapan hafif ticari araca çaptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza geçtiğimiz çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi, 2261 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü beraberindeki yolcuyla birlikte cadde üzerinde ilerlediği sırada sokağa dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan iki kişi yaralandı. Yaralıların yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılıken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.  

 


- İstanbul
Son dakika haberleri: Sultangazi'de motosiklet kazası kamerada
Son dakika haberleri: Sultangazi'de motosiklet kazası kamerada
Son dakika haberleri: Sultangazi'de motosiklet kazası kamerada
Son dakika haberleri: Sultangazi'de motosiklet kazası kamerada
Son dakika haberleri: Sultangazi'de motosiklet kazası kamerada
Son dakika haberleri: Sultangazi'de motosiklet kazası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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