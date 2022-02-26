SULTANGAZİ'DE HURDALIKTA YANGIN - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SULTANGAZİ'DE HURDALIKTA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

SULTANGAZİ'de, hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de, hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultangazi Eski Habibler Mahallesi Alaattin Öztopuz Caddesi'nde bulunan hurdalıkta saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, haber verilmesi üzerine Habibler İstasyonuna bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

SULTANGAZİ'DE HURDALIKTA YANGIN

SULTANGAZİ'DE HURDALIKTA YANGIN

SULTANGAZİ'DE HURDALIKTA YANGIN

SULTANGAZİ'DE HURDALIKTA YANGIN

SULTANGAZİ'DE HURDALIKTA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Sultangazi, Habipler, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title