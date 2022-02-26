SULTANGAZİ'DE HURDALIKTA YANGIN

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de, hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultangazi Eski Habibler Mahallesi Alaattin Öztopuz Caddesi'nde bulunan hurdalıkta saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, haber verilmesi üzerine Habibler İstasyonuna bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.