SULTANGAZİ'DE 'DANTEL BÖCEK' İSTİLASI - Haberler
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SULTANGAZİ'DE 'DANTEL BÖCEK' İSTİLASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'DE 'DANTEL BÖCEK' İSTİLASIHaber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'nin neredeyse tüm mahallelerinde görülen 'Amerikan tahtakurusu' olarak bilinen 'dantel böceği' tedirgin ediyor.

SULTANGAZİ'DE 'DANTEL BÖCEK' İSTİLASI

Haber -Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'nin neredeyse tüm mahallelerinde görülen 'Amerikan tahtakurusu' olarak bilinen 'dantel böceği' tedirgin ediyor.

Yakından bakıldığında kanat bölgesi dantele benzediği için 'dantel böceği' adını alan ve Amerikan tahtakurusu olarak bilinen böcek türü son günlerde Sultangazi'de sık sık görülmeye başlandı. İnsan vücuduna ve bulduğu her yüzeye yapışarak rahatsızlık veren dantel böcekleri, evleri de istila etmeye başladı. İstilacı ve yapışkan özellikte olan dantel böceklerinin rüzgarla birlikte ağaçlı bölgelerden geldiği düşünülüyor.

Uğur Mumcu Mahallesi sakinlerinden Derya Cüce, "Yaklaşık 1 haftadır bu böcekler var. Fakat 2-3 gündür yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. İnternetten araştırdım 'dantel böceği' olduğunu öğrendim. Camları açtığımızda evin içerisine giriyorlar. Çamaşırlarımızı dışarı astığımız da çamaşırların üzerlerine geliyorlar. ve silkelemeyle gitmiyorlar. Tek tek almamız gerekiyor. Kendi imkanlarımızla sinek ilacıyla ilaçladım. Ama hiçbir şekilde faydası olmadı. Yolda yürürken dahi bu böcekler üstümüze yapışıyor. Zaten kancalı gibi bir şey. Yapıştıktan sonra kaşındırıyor" dedi.

SULTANGAZİ'DE 'DANTEL BÖCEK' İSTİLASI

SULTANGAZİ'DE 'DANTEL BÖCEK' İSTİLASI

SULTANGAZİ'DE 'DANTEL BÖCEK' İSTİLASI

SULTANGAZİ'DE 'DANTEL BÖCEK' İSTİLASI

SULTANGAZİ'DE 'DANTEL BÖCEK' İSTİLASI

SULTANGAZİ'DE 'DANTEL BÖCEK' İSTİLASI
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Haber: SULTANGAZİ'DE 'DANTEL BÖCEK' İSTİLASI - Haberler
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