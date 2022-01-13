Sultangazi'de beğenmediği ayakkabıya tükürdü, çalmaktan vazgeçti - Haberler
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Sultangazi'de beğenmediği ayakkabıya tükürdü, çalmaktan vazgeçti

Sultangazi'de beğenmediği ayakkabıya tükürdü, çalmaktan vazgeçti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Sultangazi'deki apartmana giren hırsız, beğendiği ayakkabıları çalmaya başladı. Ancak ayakkabılardan birini beğenmeyen hırsızın ayakkabıya tükürüp yeniden yerine bırakması pes dedirtti. Bu anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sultangazi'de cumartesi saat 07.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın kapısının açık olduğunu fark eden bir kişi, binaya girerek katları dolaştı. Dışarıda gördüğü tüm ayakkabıları, apartmanın girişine toplayan şüpheli, beğenmediği bir ayakkabıya tükürerek, çalmaktan vazgeçti. Daha sonra ise, topladığı diğer ayakkabıları poşete doldurup apartmandan ayrıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, hırsızı dün Fatih'te yakaladı.

"BEĞENDİĞİ MODELLERİ SEÇİYOR"

Apartman sakinlerinden Bulut Çetinkaya, "Adam, apartmana girerek bütün katları dolaşıyor. Beğendiği model ve pahalı olan ayakkabıları seçiyor. Eski ayakkabıları almıyor. Daha sonra aldığı ayakkabıları binanın girişinde topluyor. Hatta bir ayakkabıyı beğenmediği için tükürüp yere bırakıyor. 7 çift ayakkabı çalıyor" dedi.

Güvenlik kamerasına takıldı! Hırsızın beğenmediği ayakkabılara yaptığı hareket pes dedirtti

"KÖTÜ OLANLARA TÜKÜRÜYOR"

Hasan Çetinkaya ise, "45 senedir burada yaşıyorum. Bu apartmanımızda yaşanan ikinci ayakkabı hırsızlığı oluyor. Yaşlı bir adam gelip, çocukların, yeğenlerimin ayakkabılarını çalıyor. İnsan biraz utanır. Pahalı olan ayakkabıları alıyor, kötü olanı ise tükürüp geri bırakıyor" diye konuştu.

Güvenlik kamerasına takıldı! Hırsızın beğenmediği ayakkabılara yaptığı hareket pes dedirtti

Güvenlik kamerasına takıldı! Hırsızın beğenmediği ayakkabılara yaptığı hareket pes dedirtti

Güvenlik kamerasına takıldı! Hırsızın beğenmediği ayakkabılara yaptığı hareket pes dedirtti

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