Sultangazi Belediyesi'nden sel bölgesine yardım eli

Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi(SAK-E), Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi üzerine bölgeye hareket etti. 20 kişiden oluşan ekip, hazırlıklarını hızla tamamlayıp sabahın erken saatlerinde Kastamonu-Çatalzeytin ilçesine gitti. Ekip, burada ihtiyaç duyulan arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katıldıktan sonra diğer sel bölgelerine de geçerek destek vermeye devam edecek.

Yaşanan sel felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağış sonucu maalesef büyük bir sel felaketi yaşandı. Kastamonu, Sinop, Bartın ve Karabük bu felaketten en fazla etkilenen şehirlerimiz. Rabbim oradaki tüm vatandaşlarımıza güç versin, bu afeti en kısa sürede atlatmayı nasip etsin. Bizler de bu afet zamanında oradaki vatandaşlarımıza destek olmayı görev kabul ettik. Böyle felaketlere karşı ülkece, tek vücut olarak, birlik beraberlik içinde hareket etmek zorundayız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bu amaçla, belediyemiz bünyesinde hayata geçirdiğimiz Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibimiz(SAK-E) hemen bölgeye hareket etti. Yanlarına orada ihtiyaç duyulan gıda ve acil yardım malzemelerini aldılar. Arama kurtarma faaliyetlerinde kullanacakları kazmaları, kürekleri, bu malzemelerle birlikte yanlarına alıp kardeş ilçemiz Çatalzeytin'e doğru yola çıktılar. Çatalzeytin ve diğer afet bölgelerinde ne kadar ihtiyaç varsa o kadar süre kalıp destek verecekler."

Başkan Dursun, sözlerine şöyle devam etti: "Böyle zamanlarda, arama kurtarma konusunda iyi eğitimli bir ekibin ne kadar gerekli olduğu daha iyi anlaşılıyor. Rabbim Sultangazimizi ve ülkemizi böyle felaketlerden korusun. Elbette yaşanmasını istemiyoruz ama felaketlere karşı her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Afet durumunda, göreve her zaman hazır bir arama kurtarma ekibinin bulunması hayati önemdedir. Bizler bu bilinçle SAK-E'yi oluşturduk. Gelecekte meydana gelebilecek afetlere karşı hem ilçemizde hem de son örnekte olduğu gibi ülkemizin ihtiyaç duyulan tüm bölgelerinde göreve hazır bir ekibimiz var. SAK-E her zaman göreve hazır. Geçtiğimiz yıl yaşanan elim İzmir depreminde olduğu gibi bugün de Batı Karadeniz'deki sel felaketinde ekibimiz yaraları sarmak üzere görevinin başında. Arkadaşlarımız arama kurtarma konusunda gerekli eğitimleri aldılar ve tamamen gönüllü olarak bu ekibe dahil oldular. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve Rabbim yollarını açık etsin diyorum. Allah ülkemizi böyle felaketlerden korusun, selden etkilenen vatandaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun diye dua ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı