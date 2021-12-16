Sultandağı'nda SYDV'nin mütevelli heyeti üyeleri seçildi - Haberler
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Sultandağı'nda SYDV'nin mütevelli heyeti üyeleri seçildi

Sultandağı'nda SYDV'nin mütevelli heyeti üyeleri seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) mütevelli heyeti üyeleri seçimi 26 muhtarın katılımıyla yapıldı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) mütevelli heyeti üyeleri seçimi 26 muhtarın katılımıyla yapıldı.

Sultandağı SYDV'nin mütevelli heyeti üyeleri seçimi yapıldı. SYDV Heyeti başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda yapılan seçimde, ilçe SYDV mütevelli heyetine bir yıllığına mahalle muhtarlarından; Yeşilçiftlik Beldesi, Tepebaşı Mahallesi Muhtarı Murat Gaznevi oy çokluğuyla, köy muhtarları temsilciliğine Taşköprü Köyü Muhtarı Hayri Özer oybirliğiyle seçildi. - AFYONKARAHİSAR

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