Sultanbeyli Kaymakamlığı pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere 85 milyon TL yardım yaptı
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Sultanbeyli Kaymakamlığı pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere 85 milyon TL yardım yaptı

Sultanbeyli Kaymakamlığı pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere 85 milyon TL yardım yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sultanbeyli Kaymakamlığı, korona virüs salgını sürecinde ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 93 bin 156 vatandaşa 85 milyon 700 bin Türk Lirası nakdi yardım ile 8 bin 500 adet gıda paketi ve 4.600 adet temizlik seti dağıttı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı, korona virüs salgını sürecinde ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 93 bin 156 vatandaşa 85 milyon 700 bin Türk Lirası nakdi yardım ile 8 bin 500 adet gıda paketi ve 4.600 adet temizlik seti dağıttı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 2 Temmuz 2021 tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle 77 bin aileye 78 milyon 896 bin, Vakıf imkanlarıyla 6 milyon 800 bin olmak üzere toplamda 93 bin 156 vatandaşa 85 milyon 700 bin Türk Lirası nakdi yardım ile 8 bin 500 adet gıda paketi ve 4 bin 600 adet temizlik seti dağıttı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Devletimizin şefkat elini ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hissettirmek için yoğun bir mesai harcadık, harcamaya da devam ediyoruz. Korona virüs salgının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar 85 milyon 700 bin TL nakdi yardım Sultanbeyli'deki muhtaç vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Sosyal devlet olmanın bilinciyle imkanlarımız ölçüsünde ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sultanbeyli Kaymakamlığı pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere 85 milyon TL yardım yaptı
Sultanbeyli Kaymakamlığı pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere 85 milyon TL yardım yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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