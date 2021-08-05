Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay, Yüksek Öğretim Sınavı Türkiye birincisini makamında misafir etti

SULTANBEYLİ Kaymakamı Metin Kubilay, 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Temel Yeterlilik Sınavı birincisi Beyzanur Yılmaz'ı makamında misafir ederek, hediye verdi.

SULTANBEYLİ Kaymakamı Metin Kubilay , 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Temel Yeterlilik Sınavı birincisi Beyzanur Yılmaz'ı makamında misafir ederek, hediye verdi.

Sultanbeyli Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Beyzanur Yılmaz 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Temel Yeterlilik Sınavı puan türünden 581.75 puanı ile Türkiye birincisi (ek puanlı) oldu. Beyzanur Yılmaz'ı ve ailesini makamında misafir ederek hediyelerini veren Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay "İlçemizin eğitimde marka kent olması için tüm enerjimizle çalışıyoruz. Eğitim seferberliği kapsamında ilçemize çok sayıda yeni okul kazandırdık. Bu okulların sayılarını ve niteliklerini daha da arttırmak için çalışmalarımıza büyük bir özveriyle devam ediyoruz. Beyzanur kızımıza hayatının geri kalan kısmında başarılar dilerim. Onun bu başarısında emeği geçen ailesine ve öğretmenlerine teşekkür ederim. İnşallah Beyzanur kızımız ilçemizdeki diğer tüm öğrencilerimize örnek olacak ve gelecek yıllarda ilçemizden çok sayıda dereceye giren öğrencimiz çıkacaktır" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı