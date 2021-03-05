Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan 'Dinamik Denetim' sürecinde AVM denetimi
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Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan 'Dinamik Denetim' sürecinde AVM denetimi

05.03.2021 17:36 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:54
Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan 'Dinamik Denetim' sürecinde AVM denetimi

Yeni kontrollü normalleşme sürecinde Sultanbeyli'de bulunan 2 alışveriş merkezinde gerçekleştirilen dinamik denetimlere katılan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay tüm dükkanları tek tek gezerek iş yeri sahiplerine korona virüs kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulundu.

Yeni kontrollü normalleşme sürecinde Sultanbeyli'de bulunan 2 alışveriş merkezinde gerçekleştirilen dinamik denetimlere katılan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay tüm dükkanları tek tek gezerek iş yeri sahiplerine korona virüs kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulundu.

Sultanbeyli'de kontrollü normalleşme sürecine ilişkin denetimler devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memurları, belediye zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü personelleri tarafından yapılan denetimlerde Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Caner Coşar ve ilgili kurum müdürleri de Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'a eşlik etti.

Sultanbeyli'de işletmelerde denetimler devam ediyor

Yeni kontrollü normalleşme sürecinde iş yerlerine müşteri kabul eden işletmeciler ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Kubilay, korona virüs ile alakalı tedbirlere uymaları yönünde telkinde bulundu. Gün boyunca Sultanbeyli'deki 15 mahallede İlçe Salgın Denetim Merkezi sistemine tanımlı 381 personelde "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesinde tüm iş yerlerinde denetimlerde gerçekleştirdi.

"Hedefimiz İstanbul'u mavi renge dönüştürmek"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay denetimlerin ardından yaptığı açıklamada "Dinamik denetim sürecinde bugün değerli Belediye Başkan Yardımcımız, Emniyet Müdürümüz ve Kurum Amirlerimizle beraber alışveriş merkezlerimizi ziyaret edip denetlemelerde bulunduk. Yeni normalleşme sürecinde yeme-içme yerleri başta olmak üzere getirilen tedbirlerin uygulanması için rehberlik faaliyetlerinde bulunduk, bilgilendirmelerini yaptık ve uyarılarda bulunduk. Tabi ki hep beraber tedbirlere titiz bir şekilde uymamız gerekiyor. Özellikle maske, mesafe, temizlik ile yeme-içme yerlerindeki kapasite kurallarına uygunluk önem arz ediyor. Biz emniyetimizle, zabıtamızla ve diğer kurumlarımızla birlikte alandayız. 381 denetim elemanımız şu anda ilçemizde denetimlerde bulunuyor. 1.547 adet iş yerimiz dün denetlendi. Bugünde denetimlerimiz ve rehberlik faaliyetlerimiz devam ediyor. Biz hep beraber tüm kurallara ve kaidelere uyarak korona virüsü yenebiliriz. İnsan sağlığından daha önemli bir konu yok. Umuyorum ki hep beraber alınan tedbirler ve yapılan uygulamalar neticesinde vaka sayılarımızda da azalma olacak ve korona virüs yoğunluğu haritasında önce sarıya, sonra maviye hep beraber ulaşacağız. Biz özellikle bugün alışveriş merkezlerimizde bulunan iş yerlerimizi ziyaret edip bilgilendirme ve uyarılarda bulunduk. Denetimlerimiz sürekli olarak devam edecek. Ben buradan bir kez daha Tedbiri elden bırakma Sultanbeyli diyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan 'Dinamik Denetim' sürecinde AVM denetimi
Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan 'Dinamik Denetim' sürecinde AVM denetimi
Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan 'Dinamik Denetim' sürecinde AVM denetimi
Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan 'Dinamik Denetim' sürecinde AVM denetimi
Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan 'Dinamik Denetim' sürecinde AVM denetimi
Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan 'Dinamik Denetim' sürecinde AVM denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Lale Bildirici

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