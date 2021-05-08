Sultanbeyli'de semt pazarlarına sıkı denetim

Sultanbeyli'de tam kapanma sürecinde bugün açılan semt pazarlarında denetim yapıldı.

Sultanbeyli'de tam kapanma sürecinde bugün açılan semt pazarlarında denetim yapıldı.

Sultanbeyli'de bulunan 9 pazar yerinde gerçekleştirilen denetimlere Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç ve İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak da katıldı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "İlçemizde Cumartesi günü 9 ayrı pazarımız vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Pazarlarımızkurulmadan önce kaymakamlığımızda ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla toplantılar yaptık. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ve talimatları doğrultusunda gerekli çalışmalarımızı planladık. Bugünde bu yapılan çalışmaların mevzuata uygunluğunu yerinde inceliyoruz. Pazarlarımızı ziyaret edip, hem pazarcı esnafımıza hem de vatandaşlarımıza merhaba deyip hayırlı işler, hayırlı ramazanlardileklerimizi iletiyoruz" dedi.

"KURALLARA UYARSAK KORONAVİRÜSÜ YENEBİLİRİZ"

Kubilay, "Kurallara uyarsak koronavirüsü yenebiliriz. Salgın tedbirlerini en sıkı şekilde kontrol ediyoruz. Tezgahlar arasındaki mesafe, hes kodu sorgulamarı ile pazarda hangi ürünlerin satılacağı konusunda kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda tüm kurumlarımızla işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Pazarcı esnafımıza da hayırlı işler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı