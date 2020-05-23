Sultanbeyli'de koruyucu ailelere ve çocuklarına bayramlık hediyeleri ulaştırıldı
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Sultanbeyli'de koruyucu ailelere ve çocuklarına bayramlık hediyeleri ulaştırıldı

Sultanbeyli'de koruyucu ailelere ve çocuklarına bayramlık hediyeleri ulaştırıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" ile Sultanbeyli'de koruyucu ailelerine kavuşan 9 çocuğa, Sultanbeyli...

23.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:10

Sultanbeyli'de koruyucu ailelere ve çocuklarına bayramlık hediyeleri ulaştırıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" ile Sultanbeyli'de koruyucu ailelerine kavuşan 9 çocuğa, Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" ile koruyucu ailelerine kavuşan çocuk sayısı her geçen gün artıyor.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay öncülüğünde koruyucu aile sayısının arttırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalar ile 8 koruyucu aile yanına 9 çocuk yerleştirildi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ilçedeki 8 koruyucu aileye hijyen kiti hediyesi verirken, 9 çocuğa ise bayramlık kıyafet ve oyuncak hediyelerini ulaştırdı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Bu proje bir gönül işi, bir yürek işidir. Bu özel çocuklarımız, anne sevgisine, baba sevgisine, yardıma ve sahiplenilmeye gereksinim duyan çocuklarımız; şefkatle sahiplenilip, topluma kazandırılmaları ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları açısından "Koruyucu Aile" yanına yerleştirilmeleri büyük önem taşıyor. Her çocuk geleceğimize değerli bir katkıdır. Bu amaçla bizler de Sultanbeyli'mizde koruyucu ailelik konusunda farkındalık oluşturmak ve koruyucu aile sayısını arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam çevrenizde koruyucu aile olmaya istekli, örf ve adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi bilen, milli ve manevi değerlere bağlı aileleri bizlere yönlendirmeleridir. Koruyucu Aile Projesi çalışmalarımıza verdikleri büyük katkı ve desteklerden dolayı İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya çok teşekkür ederiz." dedi.

Sultanbeyli'de koruyucu ailelere ve çocuklarına bayramlık hediyeleri ulaştırıldı

Kaynak: İHA

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