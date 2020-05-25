Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 6 yaralı Bayramın ilk gününde Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçakların kullanıldığı kavga çıktı.

Bayramın ilk gününde Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmayan iki aile üyelerinin kavgasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Hasanpaşa Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aralarında geçmiş yıllara dayanan husumet bulunan 2 ailenin üyeleri sokakta birbirine girdi. Kavgada bıçaklar çekildi. Sokağa savaş alanına çeviren kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kavgaya olay yerine gelen polis müdahale etti. Kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırırken, yaralı 6 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası kavgaya karışan her iki gruptan da çok sayıda kişi göz altına alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde kavga eden gruba mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Konuyla ilgili konuşan Mahalle Muhtarı, Orhan Bahadır, " Olayda 2-3 tane yaralı olduğunu ve gözaltına alınanları duyduk. İki aile arasında olan bir kavga. Olay kontrol altına alındı" diye konuştu.

Öte yandan Polis ekipleri olay ile soruşturma başlatarak mahallede geniş çaplı güvenlik önlemeleri aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA