Sultanbeyli'de gecekondu yangını

12.11.2019 05:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 05:17

SULTANBEYLİ'de 2 kişinin kaldığı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi, Ersoy Sokak'ta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Satı A. ve kızı Havva A.'nın birlikte kaldığı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek gecekonduyu saran alevleri fark eden anne ve kızı, son anda kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen Satı A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, bazı eşyaları alevlerin arasından dışarı çıkarırken yapılan müdahaleler sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemeler sonrası belirlenecek.

KOMŞUSU YAŞANANLARI ANLATTI

Evi yanan ailenin bir komşusu yangınla ilgili, Gece 03.00 sıralarında oldu. Kızı, yatak odasından çıktığını söyledi. Biz de ondan öğrendik, yardıma koştuk. Anne hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenmeden dolayı. Kızın durumu iyi dedi.

Kaynak: DHA