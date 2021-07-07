Son dakika haber | Sultanbeyli'de çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü
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Son dakika haber | Sultanbeyli'de çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü Sultanbeyli'de korkutan çatı yangını Sultanbeyli'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Sultanbeyli'de çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü

Sultanbeyli'de korkutan çatı yangını

İSTANBUL - Sultanbeyli'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Metruk binanın çatısından yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangın, saat 02.30 sularında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Nihal Sokaktaki 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Metruk binada meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verirken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görgü tanığı, Fahri Ay " Biz uyuyorduk. Araçların korna sesine uyandık. Geldiğimizde bina alev alev yanıyordu. Elektrik kontağından çıkmış galiba binada zaten kimse yaşamıyor. Ölü ya da yaralı yok." dedi.

Son dakika haber | Sultanbeyli'de çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika haber | Sultanbeyli'de çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika haber | Sultanbeyli'de çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika haber | Sultanbeyli'de çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika haber | Sultanbeyli'de çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika haber | Sultanbeyli'de çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika haber | Sultanbeyli'de çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika haber | Sultanbeyli'de çatı yangını çıktı, mahalleli sokağa döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam

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