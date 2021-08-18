Sultanbeyli'de "Aşı Seferberliği" devam ediyor
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Sultanbeyli'de "Aşı Seferberliği" devam ediyor

Sultanbeyli'de 'Aşı Seferberliği' devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı'nda "Aşı Seferberliği" toplantısı yapıldı.

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı'nda "Aşı Seferberliği" toplantısı yapıldı. Toplantıya Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Lafçı, kurum müdürleri, STK ve dernek başkanları katıldı.

Sultanbeyli'de Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'ndaki etkinlikte koronavirüs aşılamasında gelinen son durum, aşının önemi ve aşılama yüzdesinin arttırılması için neler yapılacağı konuşuldu. Salgınla mücadelede en önemli gücün aşılama olduğunun altını çizen Metin Kubilay "Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak da aşılama seferberliği başlattık. Bu noktada tüm kurum ve kuruluşlarımıza önemli görevler düşmekte ve özveriyle çalışmamız toplum sağlığımız açısından büyük önem taşımaktadır. Hastanelerimizde ve sağlık birimlerimizde yapılan randevulu aşılamaların yanı sıra bu seferberlik randevusuz vatandaşlarımızı da aşılıyoruz" dedi. 

Kubilay, bugün 16.00 - 20.00 saatleri arasında Sultanbeyli Kent Meydanı'nda ve cuma günü 13.00-16.00 saatleri arasında Abdurrahmangazi Camisi önünde aşılama yapılacağını belirterek tüm vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. 

Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürü Dr.Burak Kaya ise, "Aşı toplumsal bağışıklığa ulaşmada elimizdeki en önemli gücümüzdür. Sultanbeyli'de 65 yaş üstü Covid-19 aşılama oranımız yüzde 89,34'e, genel aşılama oranımız ise yüzde 59,10'a yükselmiş durumdadır. Şu anda turuncu kategorideyiz, Sultanbeyli ilçesi olarak amacımız bu seferberlikle bir an önce yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye ulaşmaktır. Büyüklerimizde olduğu gibi gençlerimizin de yüksek oranda aşı olmalarını bekliyoruz." diye konuştu. 


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Sultanbeyli'de 'Aşı Seferberliği' devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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