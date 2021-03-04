Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler
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Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler

04.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:53
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler

Sultanbeyli'de anne ve babasının kavga etmesi üzerine sinir krizi geçirerek evlerinin balkonundan atladığı öne sürülen genç kız hayatını kaybetti. Komşular, anne ve babanın genç kızın cansız bedeni başında bile kavga etmeye devam ettiklerini söyledi.

Adil Mahallesi'nde iddiaya göre 23 yaşındaki Rabia Tanrıvermiş, annesi ile babasının sürekli kavga etmeleri nedeniyle psikolojik sorunlar yaşıyordu.

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP BALKONDAN ATLADI

Dün akşam saatlerinde Tanrıvermiş çifti yine tartışmaya başladı. Hatta iddiaya göre babası, annesini kemerle dövdü. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Rabia Tanrıvermiş kendisini bir anda beşinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı bıraktı.

Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler

HAYATINI KAYBETTİ

Kaldırıma düşen genç kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri edildi. Sağlık ekipleri kaldırımda kanlar içinde yatan genç kızı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler

"KIZLARININ BAŞINDA KAVGA ETMEYE DEVAM ETTİLER"

Aynı apartmanda oturan ve gürültü üzerine dışarı çıkan Metin Kızıltaş, "Ailevi mesele olduğunu biliyorum ama detaylı bilgim yok. Kız yerde yatarken hala birbirleri ile kavga ediyorlardı" dedi.

Mahalle sakini Ramazan İçlek de, "Biz sese indik aşağı, çığlık vardı. Burada zaten bir erkek, ablası vardı. Kızı bağırdı, 'Uyuşturucu kullanıyor, kemerle dövdü, annemi dokuz yerinden bıçakladı' diye. Bunları söyledi diye gitti kıza vurmaya çalıştı, bir de ondan kıyamet koptu. Sonra polisi aradık. Ambulans yetişti kadını götürdüler. Adam kızına bağırıyordu 'Polisi aramak yok' diye. Çığlık atan kızı, 'Kadın cinayeti, kadına şiddet var' dedi. O kıza da gitti saldırdı. Ben de müdahale etmeye çalıştım" diye konuştu.

Polis olayın meydana geldiği binanın önünde ve sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri genç kızın düştüğü yerde ve beşinci kattaki evde detaylı inceleme yaptı. Anne ve baba ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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