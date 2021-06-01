Sultanbeyli'de 65 yaş üstü vatandaşlarda aşılanma oranı yüzde 85

Sultanbeyli'de Kaymakamlık tarafından yürütülen koronavirüs aşı bilgilendirme çalışmaları kapsamında, öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanları ve riskli grupta yer alan kişiler de dahil toplam 44 bin 375 kişiye 67 bin 424 doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Sultanbeyli'de Kaymakamlık tarafından yürütülen koronavirüs aşı bilgilendirme çalışmaları kapsamında, öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanları ve riskli grupta yer alan kişiler de dahil toplam 44 bin 375 kişiye 67 bin 424 doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında oluşturulan "Sultanbeyli Covid-19 Aşı Çalışmaları Takip Komisyonu" yürütülen çalışmaları anlık olarak takip ederek, ilçedeki aşılama oranını arttırmak için gerekli planlamaları gerçekleştiriyor. Riskli grupta yer alan vatandaşların aşılanması amacıyla 50 yaş ve üstü tüm kişiler, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla aranarak bilgilendiriliyor. Hazırlanan afiş, broşür ve sosyal medya duyurularıyla riskli grupta yer alan tüm vatandaşlar koronavirüs aşısı olmaya davet ediliyor.

"Sultanbeyli Kaymakamlığı Aşı Bilgilendirme Ekipleri" tarafından yürütülen bilgilendirme çalışmaları sonucunda 65 yaş üstünde bulunan 16 bin 679 kişiye 29 bin 172 doz koronavirüs aşısı yapılarak, Sultanbeyli'de 65 yaş üstü aşılanma oranı yüzde 85'e yükseltildi.

Öte yandan 55-64 yaş aralığında bulunan ve aşı hakkı tanınanlar dahil Sultanbeyli'de yaşayan 44 bin 375 vatandaşımıza toplam 67 bin 424 doz koronavirüs aşısı yapıldı. "Koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımızın bağışıklığını sağladığımızda kıymetli büyüklerimizi, yakınlarımızı ve çocuklarımızı bu hastalıktan koruyabilir ve eski sağlıklı günlerimize kavuşabiliriz" diyen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay sözlerine şöyle devam etti: "Toplumsal bağışıklığı sağlamak amacıyla ilçemizde koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz aşılama çalışmaları sonucunda 44 bin 375 vatandaşımıza toplam 67 bin 424 doz koronavirüs aşısı yaptık. 50 yaş üstünde bulunan, aşı hakkı tanınan tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı