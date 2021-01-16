Takdir toplayan hizmet! Bilboarlardaki kodu okutana anında maske ve dezenfektan gidiyor

Sultanbeyli Belediyesi, hayata geçirdiği uygulamayla soğuk kış günlerinde vatandaşların maskeye kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak için evlerine maske ve dezenfektan gönderiyor. İlçe sakinlerinin bu uygulamadan yararlanmak için tek yapmaları gereken billboardlarda yer alan QR kodu okutmak.

TALEPTE BULUNANA MASKE VE DEZENFEKTAN GÖNDERİLİYOR

Sosyal projelere önem veren Sultanbeyli Belediyesi, şimdi de ilçede vatandaşların maskeye kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Sultanbeyli'nin farklı noktalarına temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat çekmek için asılan billboardlara QR kod yerleştirildi. Bu QR kodu okutarak talepte bulunanlara belediye maske ve dezenfektan gönderiyor.

BİSİKLETLİ GÖNÜLLÜLER TİMİ BÜYÜK TAKDİR GÖRMÜŞTÜ

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Geçtiğimiz günlerde evde tek başına yaşayan yaşlılarımızın acil gıda ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilmek için gönüllüler timi oluşturmuştuk. Bisikletli gönüllüler timimiz görevine devam ediyor ve kısıtlama günlerinde yaşlılarımıza gıda malzemeleri ve maskeleri ulaştırıyor. Şimdi de yeni bir hizmet ile hemşehrilerimizin karşısındayız. Billboardlara QR kod yerleştirdik. Orada var olan kodu vatandaşlarımız okutarak bizden maske ve dezenfektan talebinde bulunabilir" dedi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Sistemin işlediğinden de kısaca bahseden Başkan Keskin, "Kod okutulduğunda karşınıza bir ekran çıkıyor. Çıkan ekrana ad, soyad ve iletişim bilgilerinin girilmesinin ardından yapılan başvuru ekiplerimize ulaşıyor ve başvuru sahibine bir bilgi mesajı atıyoruz. Sonrasında ekiplerimiz, vatandaşımıza maske ve dezenfektan ulaştırmak için gerekli çalışmayı ivedilikle gerçekleştiriyor. Buradaki amacımız; malum havalar soğudu ve sağlığımız için uygulanan kısıtlamalar da devam ediyor. Bu süreçte evden çıkamayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin mağduriyetini gidermek için böyle bir projeyi hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.