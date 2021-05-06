Sultan Teyze hayaline kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sultan Teyze hayaline kavuştu

Sultan Teyze hayaline kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gerger İlçesine bağlık Kılıç (Biyanko) Köyü sakinlerinden yürüme zorluğu çeken 86 yaşındaki Sultan Erdinç, hayalindeki tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Adıyaman'ın Gerger İlçesine bağlık Kılıç (Biyanko) Köyü sakinlerinden yürüme zorluğu çeken 86 yaşındaki Sultan Erdinç, hayalindeki tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Sultan Erdinç'ın oğlu Hamza Erdinç, 6 yıldır yürüyemeyen yatalak annesi için Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan ile görüşerek tekerlekli sandalye talep etti. Talebine hemen olumlu cevap veren Başkan Serkan Aslan, derneklerine müracaat eden yürüme zorluğu çeken 86 yaşındaki Sultan Erdinç için hayırsever bir iş adamının katkılarıyla tekerlekli sandalye tedarik etti. Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Kahta İlçe Müdürlüğü ekipleri ile beraber Gerger ilçesine bağlı Kılıç Köyünde ikamet eden Sultan Erdinç'e tekerlekli sandalyesi teslim edildi.

Annesini hastaneye veya köyde dışarda gezdirmek için tekerlekli sandalyeye ihtiyaçları olduğunu belirten Sultan Erdinç'ın oğlu Hamza Erdinç, "Annem 86 yaşında. Yaşlılığa bağlı hastalıklarının yanında bir de yürüme zorluğu çekiyor. 6 yıldır yatalak. Tekerlekli sandalye olsaydı beni arada bir dışarı çıkarırdınız derdi. Hep böyle hayal ederdi. Ben de Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan'ı aradım. Böyle bir ihtiyacımızın olduğunu söyledim. Sağ olsun hemen olumlu cevap verdi. Tekerlekli sandalyemizi getirdi. En çok annem sevindi. Arada bir dışarı götürürüz. Başkan Serkan Aslan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan ise, "Sultan Erdinç teyzemiz için bizden tekerlekli sandalye talebinde bulundular. Oğlu Hamza Erdinç, teyzemizin tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de Kahta Bedensel Engelliler Derneği olarak hemen bir tekerlekli sandalye tedarik ettik. Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü ekipleri ile beraber tekerlekli sandalyemizi getirip teyzemize ulaştırdık. Teyzemizin ihtiyacı ve hayali olan tekerlekli sandalyesini iyi günlerde kullanmasını diliyoruz. Bize ulaşım imkanını sağlayan Aile ve Sosyal Politikalar Kahta İlçe Müdürlüğü'ne ve hayırsever iş adamlarına da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Sultan Teyze hayaline kavuştu
Sultan Teyze hayaline kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi
Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi
ESENYURT'TA REHİN ALINDIĞINI SÖYLEYEN KİŞİ, POLİS OPERASYONUYLA KURTARILDI; 3 GÖZALTI
ESENYURT'TA REHİN ALINDIĞINI SÖYLEYEN KİŞİ, POLİS OPERASYONUYLA KURTARILDI; 3 GÖZALTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Tarkan Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Muslera Cyle Larin Serdar Aziz Ali Tandoğan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sultan Teyze hayaline kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 11:21:38. #1.14#

title