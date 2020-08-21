Sultan filmi konusu nedir? Sultan oyuncuları ve Sultan özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sultan filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sultan konusu, özeti ve Sultan oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sultan filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sultan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sultan filmini izleyecek olanların merak ettiği Sultan konusu nedir, Sultan oyuncuları kimler ve Sultan özeti gibi konuları inceliyoruz.

SULTAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hindistan'ı Olimpiyatlarda temsil etmenin hayaliyle yaşayan yerel bir güreş şampiyonu Sultan Ali Khan'ın ve aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa isimli genç kızın hikâyesini anlatan filmde, iki yerel güreşçinin karşı karşıya gelmesi, tomurcuklanan aşk, hayaller ve arzular konu ediliyor. Ancak şöhret yolu taşlıdır ve zafere ulaşmadan önce bu yolda çok düşmelisin ve bu yolculuk bazen bir ömür boyu sürebilir.

SULTAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ali Abbas Zafar

Oyuncular: Salman Khan, Anushka Sharma, Randeep Hooda, Marrese Crump, Tyron Woodley

Tür: Aksiyon, Drama, Romantik

Yapım Yılı: 2016 (170 dk)

Vizyon Tarihi: 15 Temmuz 2016 Cuma

Senaryo: Ali Abbas Zafar

Yapımcı Firma: Yash Raj Films

Yapım Ülkesi: Hindistan

Orijinal Dil: Hintçe