İMRANLI, SİVAS (İHA) - Sultan Abdülhamit Han'ın inşa ettirdiği ' Sıbyan Mektebi' 117 yıldır ayakta

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 117 yıl önce Sultan Abdülhamit Han tarafından inşa ettirilen tarihi Sıbyan Mektebi, sürekli kullanılmadığı için tahrip olmaya başladı

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde 117 yıl önce Sultan Abdülhamit Han tarafından inşa ettirilen tarihi Sıbyan Mektebi, sürekli kullanılmadığı için tahrip olmaya başladı.

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Karacaören köyünde bulunan tarihi Sıbyan Mektebi 1904 yılında Sultan Abdülhamit Han'ın emriyle yaptırıldı. Mektep savaşlar nedeniyle çalışmaların ara verilmesinin ardından 1928 yılında eğitim öğretime başladı. Yıllarca yaklaşık 20 köyden yüzerce öğrenciye hizmet veren mektep zamana meydan okuyarak 117 yıl ayakta kalmayı başardı. 2015 yılında restore edilen tarihi bina şu günlerde köy odası olarak köylünün kullanımına tahsis edilse de kullanılmadığı için eskimeye yüz tuttu. Köy sakileri binanın korunabilmesi için inşa edildiği gibi okul olarak kullanılmasını istiyor.

Mezun öğrenciler ziyarete geliyor

Karacaören köyü muhtarı Tayyar Kara, "Okulumuz 1904 yılında dönemin padişahı Abdülhamit döneminde onun talimatı üzerine yapılmış. 1928 yılında da faaliyete geçirilmiş bir okul. O dönem Karacören'in nahiye olma vasfıyla aşağı yukarı çevrede 15-20 köyden öğrenciler buraya gelip eğitim görmüşlerdir. Şuanda hizmete açık. Müze olarak kullanılıyor. Özellikle kadınlara yönelik bir projemiz vardı hayata geçiremedik. Hala okulumuz dökülmekte. Bu konuda bir iki teşebbüsümüz dilekçemiz oldu tadilatın yapılmasıyla ilgili. Sayın Valimizin de bu konuda duyarlı olduğunu biliyoruz. Katkılarını bize sunacağından eminiz. O dönemde öğretmenlere karşı sevgi saygı son derece kutsaldı. Eğitimciler bizim için hala öyle. İyi ki o nesilde doğmuş büyümüşüz. O dönemde okuldu şuanda da müze olarak kullanıyoruz. Yazın hafta sonları açıyoruz kitap okumak satranç oynamak gibi bir takım şeyler yapıyoruz. Buradan mezun olan öğrenciler hala yaz dönemi gelip ziyaret eden öğrenciler var" dedi.