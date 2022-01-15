Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği'nden DHA'ya ödül

Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Gazeteci Şerif Baysalan Basın Ödülleri' töreni, Tekirdağ Kültür Turizm İl Müdürlüğü Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ödül törenine; CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile gazeteci Şerif Baysalan'ın ailesi ve davetliler katıldı.

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