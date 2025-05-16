Süleymancılar kimdir diye merak edenlerin sıklıkla araştırdığı konular arasında bu yapının siyasi duruşu, eğitim anlayışı ve Türkiye genelindeki faaliyet ağı yer alıyor. Birçok kişi, Süleymancılar kimdir? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Süleymancılar kimdir? Süleymancılar hangi tarikata bağlı?

SÜLEYMANCILAR KİMDİR?

Süleymancılar, 1888 doğumlu Süleyman Hilmi Tunahan tarafından temelleri atılan bir dini harekettir. Süleyman Hilmi Tunahan, hem medrese geleneğine bağlı hem de Cumhuriyet döneminin modern hukuk ve eğitim sistemini bilen nadir alimlerden biridir. Bu yapının en temel amacı, klasik İslami bilgilerin öğretilmesi ve Kur'an hafızlarının yetiştirilmesidir.

SÜLEYMANCILAR HANGİ TARİKATA BAĞLI?

Süleymancılar, resmi olmayan yollarla dini eğitim faaliyetlerini uzun yıllar boyunca sürdürmüş ve özellikle gençlere yönelik yurtlar aracılığıyla organize olmuştur. Siyasetle ilişkileri ise mesafeli ve dolaylıdır. Süleymancılar genellikle doğrudan siyasi açıklamalardan kaçınır. Ancak tarihsel olarak merkez sağ partilere yakın durdukları bilinmektedir.