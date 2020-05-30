Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde bir takım organize suç örgütü liderlerinin sosyal medya üzerinden irbirlerini tehdit etmeleriyle ilgili gözdağı verdi. Soylu, "Bakın hatırlarsanız Türkiye'de mafya, organize suç çeteleri vardı. Nerede bunlar? Konuşuyorlardı, konuşabiliyorlar mı? Sıkıysa şimdi konuşsunlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri boyunca kolluk kuvvetlerinin 7-24 çalıştığını söyledi. Tüm yaşananlara rağmen asayiş olaylarının yüzde 20 düştüğünü ifade eden Soylu, sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan organize suç örgütü liderleriyl ilgili de "Sıkıysa şimdi konuşsunlar" diyerek gözdağı verdi.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve gazeteci Süleyman Özışık'ın sorularını cevaplayan Soylu açıklamasında "Polisimiz de jandarmamızda çok yoruldu. Taktir edersiniz kamuda esnek çalışma 1 Haziran'da başlıyor. Polise, jandarmaya, Nüfus Müdürlüğü'ne bir esnek çalışma olmadı. İçişleri Bakanlığı olarak 7-24 mesai ortaya koyduk. Sağlık Bakanlığı da öyle bir takım bakanlıklarda yaptı. Tüm bu olaylara rağmen asayiş olayları yüzde 20 düştü." dedi.

"HADİ KONUŞSUNLAR DA GÖRELİM"

Suç örgütü liderlerine gözdağı veren Soylu, "Türkiye'de günlük hırsızlıklar 281'den 126'ya düşüyor. Dünyada böyle bir rakam getiren birisi olsa elini öpeceğim. Türk Polis Teşkilatı'nın başarısıdır. Bakın hatırlarsanız Türkiye'de mafya, organize suç çeteleri vardı. Nerede bunlar? Konuşuyorlardı, konuşabiliyorlar mı? Hadi konuşsunlar da görelim. Burası Türkiye, herkes kurallara uymayla mükellef. Kuralları uymayanları uyar hale getiririz. Devletten başka büyük bir güç yok. Herkesin kabul etmesi gereken bir şey bu! Söylüyorum acımayız da.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"

15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de 232 organize suç şebekesi çökertildi. Dünyadan bana böyle bir rakam getirsinler. Türkiye'de kaçak sigaranın miktarı yüzde 21'di. Bugün Türkiye'de kaçak sigaranın miktarı yüzde 2. Bunun dünyada eşi benzeri yok." ifadelerini kullandı.