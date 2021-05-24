Süleyman Soylu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yer alıyor. Peki, Süleyman Soylu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Süleyman Soylu'nun hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde.

Süleyman Soylu kimdir, kaç yaşında? Süleyman Soylu nereli, doğum tarihi kaç? Süleyman Soylu'nun biyografisi yazımızda.

SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Süleyman Soylu (d. 21 Kasım 1969, İstanbul), Türk siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı. 2015-2016 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisine katılmadan önce 2008-2009 yılları arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı. İlk defa Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi, Trabzon milletvekili olarak Meclis'e girdi. 31 Ağustos 2016 tarihinde Efkan Âlâ'nın istifa etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı görevine atandı.

Süleyman Soylu doğum tarihi : 21 Kasım 1969

Süleyman Soylu kaç yaşında : 51 yaşında

Süleyman Soylu nereli : İstanbul doğumlu

Süleyman Soylu 21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ailesi Trabzon'un Of ilçesinin Çamlı köyündendir. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde tamamladı. Plevne Lisesinde başlayan ve ardından Karadeniz Teknik Üniversitesinde sürdürdüğü eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Meslek kariyerine ilk olarak 1990 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracı kurumlarında başladı. 1989'da okul arkadaşlarıyla ortaklaşa kurduğu bir şirketle ticaret hayatına atılan Soylu, 1995 yılında kendi kurduğu şirketiyle siyasi hayatının yanı sıra hâlen ticari hayatını da sürdürmektedir.

SÜLEYMAN SOYLU BİYOGRAFİSİ

21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Plevne Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

1987 yılında siyasete atıldığı Gençlik Kolları'nda İlçe Başkanı ve İl Başkan yardımcılığı yaptı.

1995-1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, 1999-2002 arasında ise İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

6 Ocak 2008 ve 16 Mayıs 2009 tarihleri arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı.

Bir süre siyasete ara verdikten sonra 12 Eylül 2010 Referandumunda "evet" tercihini anlatmak üzere Türkiye'yi dolaşarak "Demokrasi Buluşmaları" adını verdiği bir dizi seminer düzenledi.

2012 Yılında AK Parti'ye katılan Süleyman Soylu 4. Olağan Genel Kurulu'nda MKYK üyeliğine, ardından AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra 2014 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Süleyman Soylu, 25 ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili, 24 Haziran 2018'de yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde de 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiş; 64. ve 65. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren de yine 65. Hükümette ve ardından 66. Hükümette de İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.

Süleyman Soylu 67. Hükümet'te yeniden İçişleri Bakanı olarakgörev yapmaktadır.

1994 Yılında sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketi kuran Süleyman Soylu evli ve iki çocuk babasıdır.