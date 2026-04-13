Süper Lig devinde de oynamıştı! Fransa'daki ilk golünü 22. maçında attı

Fenerbahçe’nin eski santrforu Mbwana Samatta, Fransa macerasında üzerindeki ölü toprağını nihayet attı. Le Havre forması giyen Tanzanyalı golcü, Ligue 1’de çıktığı 22. maçında ilk golünü atmayı başardı.

İLK GOLÜNÜ 22. MAÇTA ATTI

Ligde kötü günler geçiren Nice ile deplasmanda karşılaşan Le Havre, sahadan puanla ayrılmayı başarırken başrolde Samatta vardı. Maç boyunca hırslı görüntüsüyle dikkat çeken 33 yaşındaki forvet, doğru zamanda doğru yerde yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi ve puan almasında önemli rol oynadı.

YENİ BİR SAYFA AÇMA ŞANSI

Sezon başından bu yana performansı ve gol yollarındaki suskunluğu nedeniyle eleştirilerin odağında olan Samatta, bu golle birlikte üzerindeki baskıyı hafifletti. Fenerbahçe döneminden bu yana formasını giydiği takımlarda istikrar yakalamakta zorlanan tecrübeli oyuncu için bu gol, Fransa kariyerinde yeni bir sayfa açma şansı olarak değerlendiriliyor.