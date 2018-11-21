Süleyman Şah'ın Eski Türbesinin Yer Aldığı Caber Kalesi PKK Kampı Oldu

Afrin'de Mehmetçiği görünce apartopar kaçan terör örgütünün sözde 'özel kuvvetleri' şimdi Rakka'da Süleyman Şah'ın eski istirahatgâhını mesken tuttu. ABD destekli PKK, tarihi Caber Kalesi'ni terörist eğitim merkezine çevirdi!

Yeni Şafak'ın haberine göre, Suriye'nin Rakka kentinde bulunan Caber Kalesi, ABD himayesinde bölgeyi işgal eden PKK terör örgütünün kampına dönüştürüldü. 1921 Ankara Antlaşması çerçevesinde Türkiye toprağı olarak kabul edilen Caber Kalesi aynı zamanda 9 asır boyunca Süleyman Şah'ın mezarının bulunduğu yer olma özelliği taşıyor. Burayı 2018 yılı yaz döneminde önce karargâha çeviren PKK, sonrasında Caber Kalesi'ni teorik eğitim merkezi haline getirdi.

PKK'NIN HAT'ÇILARI KAÇMIŞTI

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bünyesinde savaşan Türkmen komutanlardan Zekeriya Karslı, Tabka bölgesinde bulunan kalenin Afrin'e misilleme amaçlı kullanıldığını söyledi. Yeni Şafak'a konuşan Karslı, Afrin-Meydanki bölgesinde kurulan sözde PKK Özel Kuvvetleri (HAT) birliklerine şimdi Caber Kalesi'nde teorik eğitimler verildiğini kaydetti. Afrin'e bağlı Meydanki'de 2015 yılında kurulan sözde özel operasyon birimi HAT, Zeytin Dalı Harekâtı'nda hiçbir mukavemette bulunamadı ve bölgeden apartopar kaçtı. Eğitim ve teçhizatının tamamı Batılı eğitmenler tarafından karşılanan HAT'çı teröristlerin Afrin'de sergilediği korkak tutum ve kaçış, örgüt içerisinde de büyük eleştiri konusu olmuştu.

KALEYİ YAĞMALIYORLAR

ÖSO komutanı Karslı, PKK tarafından kampa dönüştürülen Caber Kalesi'nin yakınındaki Mahmudlu ve Cerniyye köyü sakinlerinin, çevredeki yüzü maskeli teröristlerden büyük rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Karslı, PKK'nın ilk girdiği dönem kale içerisinde her noktayı kazdığını ve oradaki tarihi kalıntıları yağmaladığını anlattı. Teröristlerin kale içerisinde video ve fotoğraf çekmesine örgüt tarafından yasak getirildiği belirtiliyor. Ancak bazı PKK'lılar, yasağa rağmen kale içerisinde eğitim gördüklerini itiraf ederken bu kapsamda Caber Kalesi'nde çekilen resimleri de paylaşıyor.

O"RAYI MUTLAKA TEMİZLEYECEĞİZ"

Münbiç asıllı Türkmenlerden Zekeriya Karslı, PKK'nın işgal altında tuttuğu Süleyman Şah'ın iki eski istirahatgâhının tıpkı Afrin gibi terörden mutlaka temizleneceğini vurguladı. Karslı, "Karakozak ve Caber Kalesi'nden bu teröristlerin defnedileceği günler uzak değil" dedi. Süleyman Şah'ın türbesi ve şahs-ı maneviyesinin Türkmenler için büyük önem taşıdığına değinen Karslı, "PKK kasıtlı olarak Süleyman Şah'ın mekanı üzerinden tahrik ve tacizlerde bulunuyor" diye konuştu. Fırat nehri kıyısındaki Caber Kalesi'nde Türkiye tarafından kale girişinde inşa edilen bir karakol binası da bulunuyor.